رئيسة وزراء أيسلندا وابنتها وزوجها

أم وطفلتها في اجتماعات الأمم المتحدة لأول مرة

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ملخص

  1. أم وطفلتها في اجتماعات الأمم المتحدة لأول مرة
  2. إضراب في مؤسسات الأونروا في غزة
  3. رئيس المالديف يستعد لتسليم السلطة للمعارضة بعد هزيمته في الانتخابات
  4. حزب العمال البريطاني يصوت على استراتيجية جديدة حول الاتحاد الأوروبي
  5. دول أمريكا الجنوبية ترفض اتهامات بالتورط في محاولة اغتيال مادورو

تغطية مباشرة

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أردوغان يتعهد بفرض مناطق آمنة شرقي الفرات في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتخذ إجراء شرقي نهر الفرات في سوريا وستقيم مناطق آمنة مثلما فعلت في شمال غربي سوريا.

وذكر أرودغان في كلمة خلال زيارة لنيويورك "إن شاء الله سنزيد في الفترة المقبلة عدد المناطق الآمنة في سوريا لتضم شرق الفرات".

أردوغان في نيويورك
Getty Images
أردوغان في نيويورك

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دول أمريكا الجنوبية ترفض اتهامات بالتورط في محاولة اغتيال مادورو

رفضت كل من المكسيك وكولومبيا وشيلي اتهامات فنزويلا بالتورط في مؤامرة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو خلال عرض عسكري في كاراكاس الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إنها ستواصل احترام القانون الدولي والإسهام في الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي لأزمة فنزويلا.

نيكولاس مادورو
Getty Images
نيكولاس مادورو

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حزب العمال البريطاني يصوت على استراتيجية جديدة حول الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يصوت حزب العمال البريطاني خلال مؤتمره غدا على استراتيجية جديدة تبقي المجال مفتوحا أمام خيار الترويج لإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد يلجأ الحزب لهذا الخيار في حال فشل حزب المحافظين الحاكم في تمرير خطته داخل البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد، وهي الخطة التي تدور خلافات واسعة بشأنها.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه صحيفة التليجراف البريطانية أن غالبية أعضاء الفريق الوزاري لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد بات يدعم التحرك نحو صفقة تجارية على غرار كندا مع الاتحاد الأوروبي.

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رئيس المالديف يستعد لتسليم السلطة للمعارضة بعد هزيمته في الانتخابات

اعترف الرئيس المالديفي عبدلله يامين بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فاز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صلح بأكثر من مائة وثلاثين ألف صوت.

وخلال كلمة تليفزيونية أكد يميين أنه سيعمل على انتقال سلس للسلطة.

عبدلله يامين
Getty Images
عبدلله يامين

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إضراب في مؤسسات الأونروا في غزة

عمَ الاضراب الشامل صباح اليوم كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا" في جميع محافظات قطاع غزة.

وأغلقت العيادات الصحية والمدارس بعد أن امتنع الطلاب عن التوجه إليها استجابة للإضراب الذي دعا إليه اتحاد الموظفين العرب في الاونروا، احتجاجاً ورفضاً لما وصفه الاتحاد العام للموظفين بأنه تنكر إدارة الوكالة لحقوق موظفيها وقيامها بفصل قرابة 1000 منهم.

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أم وطفلتها في اجتماعات الأمم المتحدة لأول مرة

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تحديات صعبة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع من بينها ظهورها لأول مرة أمام زعماء العالم ومواعيد نوم ابنتها الرضيعة التي يبلغ عمرها ثلاثة أشهر.

وتبلغ أرديرن من العمر 38 عاما وهي أصغر رئيسة وزراء في نيوزيلندا وأول من أخذ اجازة لرعاية الطفل وهي في السلطة.

وترضع أرديرن طفلتها من صدرها ولا يمكن أن تغيب عنها لفترة طويلة وسيكون برفقتها شريكها كلارك جيفورد.

رئيسة وزراء نيوزيلندا وطفلتها وشريكها
Getty Images
رئيسة وزراء نيوزيلندا وطفلتها وشريكها

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