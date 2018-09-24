أم وطفلتها في اجتماعات الأمم المتحدة لأول مرة

من المقرر أن يصوت حزب العمال البريطاني خلال مؤتمره غدا على استراتيجية جديدة تبقي المجال مفتوحا أمام خيار الترويج لإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد يلجأ الحزب لهذا الخيار في حال فشل حزب المحافظين الحاكم في تمرير خطته داخل البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد، وهي الخطة التي تدور خلافات واسعة بشأنها.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه صحيفة التليجراف البريطانية أن غالبية أعضاء الفريق الوزاري لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد بات يدعم التحرك نحو صفقة تجارية على غرار كندا مع الاتحاد الأوروبي.