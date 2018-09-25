تركي آل الشيخ يقرر "الانسحاب من الاستثمار الرياضي" في مصر
ملخص
- تركي آل الشيخ يقرر "الانسحاب من الاستثمار الرياضي" في مصر
- الرئيس التونسي يعلن انتهاء التوافق مع حركة النهضة
- الاتحاد الاوروبي يعمل على إنشاء كيان قانوني للإبقاء على التعاملات الاقتصادية مع طهران
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بواسطة أحمد ماهر
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الاتحاد الاوروبي يعمل على إنشاء كيان قانوني للإبقاء على التعاملات الاقتصادية مع طهران
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الكتلة الاوروبية تعمل على إنشاء كيان قانوني للإبقاء على التعاملات الاقتصادية مع إيران.
وأضافت موغريني عقب اجتماع في نيويورك مع ممثلي الدول الباقية في الاتفاق النووي مع إيران، أن طهران لديها حجج قوية لتظل ملتزمة بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة.
الرئيس التونسي يعلن انتهاء التوافق مع حركة النهضة
قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن التوافق مع حركة النهضة قد انتهى.
وأضاف قايد السبسي، في لقاء مع قناة الحوار التونسية، أن حركة النهضة هي التي اختارت إنهاء التوافق.
ودعا قايد السبسي رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى الدعوة إلى تصويت بالثقة على حكومته في البرلمان، رافضا اللجوء للفصل التاسع والتسعين من الدستور، الذي يتيح له دعوة البرلمان إلى التصويت في مواصلة الحكومة مهامها.
تركي آل الشيخ يقرر "الانسحاب من الاستثمار الرياضي" في مصر
قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية والمستشار في الديوان الملكي، تري آل الشيخ، التخلي عن الاستثمار في الأندية الرياضية المصرية.
جاء قرار آل الشيخ، 37 عاما، في بيان قرأه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي على قناة بيراميدز التي يملكها المستثمر والمسؤول السعودي، الذي اشترى فريق "الأسيوطي" لكرة القدم في مصر وغير اسمه إلى "بيراميدز" وأبرم صفقات كبيرة مع لاعبين ومدربين لخوض الموسم الحالي للدوري. كما أطلق قناة فضائية تحمل الاسم ذاته.
وأعلنت القناة الرياضية قرار آل الشيخ المفاجئ على حسابها الرسمي بتويتر.
وكان آل الشيخ كتب على حسابه بتويتر أمس الإثنين: "أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".
وعُين تركي آل الشيخ (مواليد 1981) رئيساً للهيئة العامة للرياضة في سبتمبر/أيلول 2017، ويقال أنه يحظى بدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهو مستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي و الاتحاد العربي لكرة القدم.
وسبق أن شغل منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.
تعرف على تركي آل الشيخ " المثير للجدل"