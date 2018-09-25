تركي آل الشيخ يقرر "الانسحاب من الاستثمار الرياضي" في مصر

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن التوافق مع حركة النهضة قد انتهى.

وأضاف قايد السبسي، في لقاء مع قناة الحوار التونسية، أن حركة النهضة هي التي اختارت إنهاء التوافق.

ودعا قايد السبسي رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى الدعوة إلى تصويت بالثقة على حكومته في البرلمان، رافضا اللجوء للفصل التاسع والتسعين من الدستور، الذي يتيح له دعوة البرلمان إلى التصويت في مواصلة الحكومة مهامها.