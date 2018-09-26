البحرية المغربية تفتح النار على قارب مهاجرين
ملخص
- البحرية المغربية تفتح النار على قارب مهاجرين
- عائلات تعبر إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية في إدلب
- غارة أفغانية تقتل 12 شخصا من عائلة واحدة
- حركة حماس تقول إن عباس الذي سيخطب بالأمم المتحدة لا يمثل إلا نفسه
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أردوغان يقول إن القضاء التركي هو من سيقرر مصير قس أمريكي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القضاء، لا الساسة، هو من سيقرر مصير قس أمريكي مسجون في تركيا .
وأضاف أردوغان في مقابلة لوكالة رويترز "هذا شأن قضائي. جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب... ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر ولا نعلم ما ستقرره المحكمة ولن يكون للساسة رأي في الحكم".
وقال أردوغان "بصفتي الرئيس، ليس من حقي إصدار أمر بإطلاق سراحه. قضاؤنا مستقل. لننتظر ونرى ما ستقرره المحكمة".
حركة حماس تقول إن عباس الذي سيخطب بالأمم المتحدة لا يمثل إلا نفسه
قال أحمد بحر القيادي في حركة حماس والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيخطب في الأمم المتحدة غداً سيكون بدون شرعية قانونية ولا يمثّل الفلسطينيين وإنما يمثل نفسه.
وتم تعليق صورة كبيرة للرئيس عباس اليوم على مفترق ساحة السرايا وسط مدينة غزة وقد تم تلطيخ صورته بالدم وكتب على الصورة باللغتين العربية والإنجليزية" من يعاقبنا لا يمثلنا".
ومن جانبه قال محمد الغول مسؤول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي" أبو مازن منتهي الولاية ومغتصب للسلطة وعليه مغادرة كرسي الرئاسة".
السعودية وألمانيا تتفقان على فتح صفحة جديدة بعد خلاف دبلوماسي
اتفقت السعودية وألمانيا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير في الأمم المتحدة "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضا حادا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا".
وأضاف "كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحا في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة".
غارة أفغانية تقتل 12 شخصا من عائلة واحدة
كشف تقرير للأمم المتحدة بأن 12 شخصا من أبناء أسرة واحدة، قتلوا جراء غارة جوية شنتها قوات حكومية على قرية في إقليم وارداك الأفغاني يوم الأحد الماضي.
وتحقق الأمم المتحدة في حادثة مشابهة بعد غارة على إقليم كابيسا في نفس اليوم أيضا.
وتشير إحصاءات المنظمة الدولية إلى أن عدد الضحايا من الغارات الجوية في البلاد قد ارتفع بنسبة خمسين في المئة منذ بداية العام الجاري.
وقال متحدث رسمي باسم الحكومة الأفغانية إن حكومته تحقق تحقيقا مستقلا في حادثتي الأحد.
عائلات تعبر إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية في إدلب
تفيد أنباء بأن عشرات العائلات السورية قد وصلت إلى معبر أبو الظهور على الجانب الشرقي من محافظة إدلب بغية العبور من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة إلى مناطق قراهم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في السابع عشر من هذا الشهر على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الاتصال بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية.
البحرية المغربية تفتح النار على قارب مهاجرين
أطلقت البحرية المغربية النار على قارب يحمل مهاجرين في المياه المغربية، ما أسفر عن مقتل امرأة مغربية تبلغ من العمر 22 عاماً وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.
وقد تم بتر ذراع أحد المصابين وهو في مستشفى بالرباط.
وقالت السلطات المغربية إن القبطان الأسباني الذي كان يقود قارب المهاجرين رفض التوقف.
وأضافت السلطات المغربية أن ركاب القارب كانوا مستلقين ولا يمكن رؤيتهم من السفينة البحرية.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 38 ألف مهاجر وصلوا إلى أسبانيا عن طريق البر أو البحر هذا العام، أي ضعف عدد العام الماضي.