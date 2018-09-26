البحرية المغربية تفتح النار على قارب مهاجرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القضاء، لا الساسة، هو من سيقرر مصير قس أمريكي مسجون في تركيا .

وأضاف أردوغان في مقابلة لوكالة رويترز "هذا شأن قضائي. جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب... ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر ولا نعلم ما ستقرره المحكمة ولن يكون للساسة رأي في الحكم".

وقال أردوغان "بصفتي الرئيس، ليس من حقي إصدار أمر بإطلاق سراحه. قضاؤنا مستقل. لننتظر ونرى ما ستقرره المحكمة".