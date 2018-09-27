منتجع للرفاهية في محمية ولي عهد السعودية، ودبي تعرض أغلى حذاء في العالم والثمن 17 مليون دولار
ملخص
- منتجع للرفاهية في محمية ولي عهد السعودية
- دبي تعرض أغلى حذاء في العالم والثمن 17 مليون دولار
- تقرير حقوقي يتهم قوات الأمن والجيش العراقية بإخفاء عشرات الرجال معظمهم من العرب السنة
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بواسطة أحمد ماهر
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فوز تشيلسي على ليفربول في كأس كاراباو
فاز فريق تشيلسي على مضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في كأس كاراباو، وهو المسمى الجديد للموسم الحالي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.
وشارك محمد صلاح كبديل في المباراة بداية من الدقيقة 86.
وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (بالإنجليزية: Football League Cup) هي تعد البطولة الرسمية الثالثة لأندية كرة القدم الإنجليزية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتحمل البطولة حاليا اسم أحد مشروبات الطاقة التايلندية "كاراباو" لأنه الراعي الرسمي للبطولة.
تقرير حقوقي يتهم قوات الأمن والجيش العراقية بإخفاء عشرات الرجال معظمهم من العرب السنة
اتهم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية ، قوات الجيش والأمن العراقية بإخفاء عشرات الأشخاص، أغلبهم من السنة العرب وبينهم أطفال في سن التاسعة في خضم حملتها لمكافحة الإرهاب.
ويوثق التقرير الذي صدر اليوم اختفاء 74 رجلا وأربعة أطفال كانوا محتجزين لدى الجيش والقوى الأمنية العراقية منذ بدأت حملتها على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.
يغطي التقرير الفترة الممتدة منذ بداية تلك الحملة وحتى أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تستجب لمطالب أسر هؤلاء المختفين أو مناشداتها للحصول على معلومات عن مكانهم أو ما إذا كانوا لا يزالون أحياء.
دبي تعرض أغلى حذاء في العالم والثمن 17 مليون دولار
يعرض حاليا في دبي أغلى حذاء في العالم ويبلغ ثمنه 17 مليون دولار.
الحذاء الفريد من نوعه يتميز بكعبه العالي وهو مصنوع من الذهب والجلد والحرير والألماس.
وصُمم الحذاء وصُنع في إيطاليا ويحتوي على 236 ماسة إضافة إلى ماسة كبيرة في كل زوج يصل وزنها إلى خمسة عشر قيراطا.
وقالت مصممة الحذاء ماريا ماجاري إن الماستين هما من الأندر في العالم بسبب نقائهما.
منتجع للرفاهية في محمية ولي عهد السعودية
أعلنت السعودية عن اعتزامها تخصيص جزء من ساحلها الشمالي الغربي بالبحر الأحمر لبناء منتجع سياحي يحمل اسم "أمالا".
ويقول نيكولاس نيبولز، المسؤول التنفيذي للمشروع، إن "أمالا" سيتم تصميمه لعشاق الرفاهية والفخامة.
ووفقا لبيان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، فإن المشروع سيصبح "ريفيرا الشرق الأوسط"، وسيقام على مساحة 3800 كيلومتر مربع ضمن ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية.
وسيشتمل المشروع على مارينا لليخوت، ونواد للغوص، ووحدات سكنية وفندقية وفلل فاخرة، عشرات المتاجر الراقية.