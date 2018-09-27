منتجع للرفاهية في محمية ولي عهد السعودية، ودبي تعرض أغلى حذاء في العالم والثمن 17 مليون دولار

اتهم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية ، قوات الجيش والأمن العراقية بإخفاء عشرات الأشخاص، أغلبهم من السنة العرب وبينهم أطفال في سن التاسعة في خضم حملتها لمكافحة الإرهاب.

ويوثق التقرير الذي صدر اليوم اختفاء 74 رجلا وأربعة أطفال كانوا محتجزين لدى الجيش والقوى الأمنية العراقية منذ بدأت حملتها على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.

يغطي التقرير الفترة الممتدة منذ بداية تلك الحملة وحتى أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تستجب لمطالب أسر هؤلاء المختفين أو مناشداتها للحصول على معلومات عن مكانهم أو ما إذا كانوا لا يزالون أحياء.