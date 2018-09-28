التحقيق في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، وتجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الفخرية الكندية

AF زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي.

صوت مجلس العموم الكندي بالإجماع لصالح تجريد زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي، من الجنسية الكندية الفخرية.

واعتمد نواب البرلمان المقترح الذي تقدم به أحد الأعضاء بسحب الجنسية الفخرية من سو تشي بسبب "اخفاقها" في حماية الأقلية العرقية المسلمة من الروهينجا في ميانمار.

وحصلت سو تشي على الجنسية الفخرية عام 2007، عندما كانت لا تزال معتقلة في بلدها على خلفية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفازت زعيمة ميانمار السياسية بجائزة نوبل للسلام عام 1991.

ووصفت الأمم المتحدة ما يجري في الإقليم بأنه "تطهير عرقي". وأجبرت الحملة العسكرية 700 ألف شخص من الروهينجا على النزوح عن أماكن سكناهم.