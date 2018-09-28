التحقيق في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، وتجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الفخرية الكندية

صوت مجلس العموم\nالكندي بالإجماع لصالح تجريد زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي، من الجنسية الكندية الفخرية. واعتمد نواب\nالبرلمان المقترح الذي تقدم به أحد الأعضاء بسحب الجنسية الفخرية من سو تشي بسبب\n"اخفاقها" في حماية الأقلية العرقية المسلمة من الروهينجا في ميانمار. وحصلت سو تشي على\nالجنسية الفخرية عام 2007، عندما كانت لا تزال معتقلة في بلدها على خلفية نشاطها في\nمجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفازت زعيمة ميانمار\nالسياسية بجائزة نوبل للسلام عام 1991. ووصفت الأمم المتحدة\nما يجري في الإقليم بأنه "تطهير عرقي". وأجبرت الحملة العسكرية 700 ألف شخص من الروهينجا على النزوح عن\nأماكن سكناهم.
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بواسطة أحمد ماهر
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تجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الفخرية الكندية
صوت مجلس العموم الكندي بالإجماع لصالح تجريد زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي، من الجنسية الكندية الفخرية.
واعتمد نواب البرلمان المقترح الذي تقدم به أحد الأعضاء بسحب الجنسية الفخرية من سو تشي بسبب "اخفاقها" في حماية الأقلية العرقية المسلمة من الروهينجا في ميانمار.
وحصلت سو تشي على الجنسية الفخرية عام 2007، عندما كانت لا تزال معتقلة في بلدها على خلفية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفازت زعيمة ميانمار السياسية بجائزة نوبل للسلام عام 1991.
ووصفت الأمم المتحدة ما يجري في الإقليم بأنه "تطهير عرقي". وأجبرت الحملة العسكرية 700 ألف شخص من الروهينجا على النزوح عن أماكن سكناهم.
التحقيق في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة
فتحت السلطات العراقية تحقيقا في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة وعارضة الأزياء، تارة فارس، التي قتلت أمس رميا بالرصاص في بغداد.
وقال بيان للداخلية العراقية، نشرته صحف ووسائل إعلام عراقية، إن تارة، 30 عاما، قُتلت عصر أمس الخميس بثلاث رصاصات ما أدى إلى مقتلها.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مجهولون أطلقوا النار على تارة في سيارتها. واشتهرت تارة بكونها "فاشينستا" العراق لاهتمامها بالموضة ونشرها مقاطع فيديو لها على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.