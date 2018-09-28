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التحقيق في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، وتجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الفخرية الكندية

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ملخص

  1. الداخلية العراقية تحقق في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة
  2. تجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الفخرية الكندية

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بواسطة أحمد ماهر

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تجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الفخرية الكندية

زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي
AF
زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي.

صوت مجلس العموم الكندي بالإجماع لصالح تجريد زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي، من الجنسية الكندية الفخرية.

واعتمد نواب البرلمان المقترح الذي تقدم به أحد الأعضاء بسحب الجنسية الفخرية من سو تشي بسبب "اخفاقها" في حماية الأقلية العرقية المسلمة من الروهينجا في ميانمار.

وحصلت سو تشي على الجنسية الفخرية عام 2007، عندما كانت لا تزال معتقلة في بلدها على خلفية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفازت زعيمة ميانمار السياسية بجائزة نوبل للسلام عام 1991.

ووصفت الأمم المتحدة ما يجري في الإقليم بأنه "تطهير عرقي". وأجبرت الحملة العسكرية 700 ألف شخص من الروهينجا على النزوح عن أماكن سكناهم.

أجبرت الحملة العسكرية 700 ألف شخص من الروهينجا على النزوح عن أماكن سكناهم.
Reuters
أجبرت الحملة العسكرية 700 ألف شخص من الروهينجا على النزوح عن أماكن سكناهم.

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التحقيق في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة

فتحت السلطات العراقية تحقيقا في مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة وعارضة الأزياء، تارة فارس، التي قتلت أمس رميا بالرصاص في بغداد.

وقال بيان للداخلية العراقية، نشرته صحف ووسائل إعلام عراقية، إن تارة، 30 عاما، قُتلت عصر أمس الخميس بثلاث رصاصات ما أدى إلى مقتلها.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مجهولون أطلقوا النار على تارة في سيارتها. واشتهرت تارة بكونها "فاشينستا" العراق لاهتمامها بالموضة ونشرها مقاطع فيديو لها على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

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