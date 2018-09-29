قبرص تفرج عن خمسة صيادين مصريين، وأردوغان يفتتح في ألمانيا أكبر مساجد أوروبا
ملخص
- سوريا تقول إنها أعادت فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن
- تويوتا ستوقف عمليات الإنتاج في بريطانيا
- قبرص تفرج عن خمسة صيادين مصريين
- أردوغان يفتتح في ألمانيا أكبر مساجد أوروبا
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أردوغان يفتتح في ألمانيا اليوم أكبر مساجد أوروبا
يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اليوم الأخير من زيارته لألمانيا التي أبرزت التوترات بين البلدين.
ومن المتوقع أن يناقشا الصراع السوري بما في ذلك الوضع في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وفي وقت لاحق، سيحضر أردوغان الافتتاح الرسمي في كولونيا لواحد من أكبر المساجد في أوروبا.
ومن المرجح أن تبرز زيارته هناك الانقسامات في المجتمع التركي الكبير في ألمانيا.
ومن المتوقع أن يحضر مؤيدو أردوغان افتتاح المسجد، لكن المعارضين سينظمون مظاهرات قريبة احتجاجا على سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان ومعاملة الأكراد.
قبرص تفرج عن خمسة صيادين مصريين
أفرجت السلطات في شمال جزيرة قبرص مساء أمس الجمعة عن خمسة صيادين مصريين كانت تحتجزهم منذ نحو أسبوع بتهمة اختراق المياه الإقليمية شمالي الجزيرة.
وصرح أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الإفراج عن الصيادين الخمسة تم نتيجة لما وصفه بالتعاون بين السفارة المصرية في نيقوسيا والسلطات القبرصية.
وأوضح أبو زيد أن إحدى المحاكم القبرصية أصدرت قبل نحو يومين حكما بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة.
ويعتقد أن الحادثة مثلت مشكلة كبيرة للسلطات المصرية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الجانب التركي من قبرص المقسمة بين الأتراك واليونانيين.
تويوتا ستوقف عمليات الإنتاج في بريطانيا
قالت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا إنها ستضطر إلى وقف عمليات الإنتاج في المملكة المتحدة بسبب ما وصفته بفترات غير مسبوقة وغير متوقعة إذا لم تتوصل لندن إلى اتفاق بشأن انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
ويعتمد مصنع تويوتا في مدينة داربي في وسط انجلترا بشكل كبير على إمدادات مستمرة من أجزاء من دول الاتحاد الأوروبي، ومن شأن أي تأخير في وصول الامدادات على الحدود أن يصيب عملية التوريد المعقدة بالفوضى.
وقد حذرت أيضا شركات صناعة السيارات الأخرى التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا من أن عدم التوصل لاتفاق سيلحق الضرر بأعمالها.
سوريا تقول إنها أعادت فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن
قال بيان لوزارة النقل السورية إن الحكومة أعادت فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن اليوم.
وأضافت الوزارة "وزارة النقل السورية تعلن عن افتتاح معبر نصيب الحدودي وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود السورية - الأردنية".