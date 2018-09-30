السعودية الأولى في فوربس "لأكثر السيدات نفوذا في الشرق الأوسط"، والمصرية في الصدارة من حيث عدد المناصب القيادية
ملخص
- السعودية في المركز الأول بقائمة فوربس "لأكثر السيدات نفوذا في الشرق الأوسط"
- تسونامي إندونيسيا: أكثر من 800 قتيل وجهود الإنقاذ متواصلة
- ثاني أكبر الفصائل المسلحة في إدلب "يبدأ في الانسحاب"
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بواسطة أحمد ماهر
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انتخابات إقليم كردستان العراق: بدء التصويت لاختيار برلمان جديد
فتحت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق أبوابها حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، والتي كان من المفترض إجراؤها في العام الماضي، إلا أنها أُجلت بسبب الخلافات السياسية والحرب ضد تنظيم ما يُعرف "الدولة الإسلامية" وإبطالِ نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
أغلب الأحزاب الرئيسية تقول إنها لا تتوقع أن يشارك أكثر من 40 في المئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين في الانتخابات.
ثاني أكبر الفصائل المسلحة في إدلب "يبدأ في الانسحاب"
بدأت جماعة سورية مسلحة موالية لتركيا سحب قواتها من المناطق المقرر أن تكون منزوعة السلاح بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نشطاء في المنطقة أن فصيل "جيش إدلب الحر" المنضوي تحت ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير هو المجموعة الوحيدة التي بدأت سحب آلياتها الثقيلة مثل الدبابات والمجنزرات من المنطقة العازلة.
ويقول المرصد إن الفصيل يعد الثاني في حجم العتاد الموجود لديه بين الفصائل المعارضة على الأرض في إدلب.
ما أهمية الاتفاق الروسي-التركي؟
- جنب الاتفاق محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، عملية عسكرية حكومية بدعم روسي وإيراني
- جنب الاتفاق حدوث كارثة إنسانية جديدة في سوريا، نظرا لأن المحافظة مأهولة بنحو ثلاثة ملايين شخص.
- وينص الاتفاق الروسي- التركي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بحلول الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وتلك التي يسيطر عليها النظام.
- ستخضع المنطقة لمراقبة دوريات عسكرية روسية- تركية، على أن يتم إخلاؤها من الأسلحة الثقيلة لفصائل المعارضة، وإخلائها من عناصر المعارضة المسلحة أيضا، تمهيدا لفتح حركة السير على طريقي حلب - اللاذقية، وحلب - حماة قبل نهاية العام الجاري.
تسونامي إندونيسيا: أكثر من 800 قتيل وجهود الإنقاذ متواصلة
تواصل فرق الإنقاذ في إندونيسيا جهودها للعثور على مزيد من الناجين من الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الأول، وأوقع أكثر من 800 قتيل حتى الآن.
وتواجه الفرق العاملة في مدينة بالو عراقيل في الوصول إلى الأشخاص العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة في المدينة، بفعل الزلزال الذي أعقبته موجات مد عاتية "تسونامي".
وأعربت السلطات في إندونيسيا عن خشيتهم من أن يكون آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم بالفعل ، خاصة مع وجود اشخاص في عداد المفقودين ، يُعتقد بأن بعضهم محاصر تحت أنقاض المباني المنهارة في مدينة بالو.
وانتشرت جثث القتلى في شوارع المدينة، بينما يعالج المصابون في خيام بسبب الأضرار التي لحقت بالمستشفيات. كما اضطر الآلاف من سكان المدينة للإقامة في ملاجىء الطوارىء
السعودية الأولى في فوربس "لأكثر السيدات نفوذا في الشرق الأوسط"
المرأة المصرية في الصدارة من حيث عدد المناصب القيادية
تصدرت نساء مصريات ولبنانيات وإماراتيات قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأكثر السيدات نفوذا في المنطقة، وذلك من حيث عددهن في المناصب القيادية في كبرى الشركات الخاصة والحكومية خاصة في قطاعات المال والأعمال والبنوك.
وجاءت مصر في المرتبة الأولى بـ 18 امرأة، تلاها لبنان بـ 13 امرأة، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 11 امرأة.
وحازت لبنى العليان على الترتيب الأول على رأس القائمة، وهي سيدة أعمال سعودية تشغل منصب الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركات العليان للتمويل في المملكة.