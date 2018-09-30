السعودية الأولى في فوربس "لأكثر السيدات نفوذا في الشرق الأوسط"، والمصرية في الصدارة من حيث عدد المناصب القيادية

بدأت جماعة سورية مسلحة موالية لتركيا سحب قواتها من المناطق المقرر أن تكون منزوعة السلاح بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نشطاء في المنطقة أن فصيل "جيش إدلب الحر" المنضوي تحت ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير هو المجموعة الوحيدة التي بدأت سحب آلياتها الثقيلة مثل الدبابات والمجنزرات من المنطقة العازلة.

ويقول المرصد إن الفصيل يعد الثاني في حجم العتاد الموجود لديه بين الفصائل المعارضة على الأرض في إدلب.

ما أهمية الاتفاق الروسي-التركي؟

- جنب الاتفاق محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، عملية عسكرية حكومية بدعم روسي وإيراني

- جنب الاتفاق حدوث كارثة إنسانية جديدة في سوريا، نظرا لأن المحافظة مأهولة بنحو ثلاثة ملايين شخص.

- وينص الاتفاق الروسي- التركي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بحلول الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وتلك التي يسيطر عليها النظام.

- ستخضع المنطقة لمراقبة دوريات عسكرية روسية- تركية، على أن يتم إخلاؤها من الأسلحة الثقيلة لفصائل المعارضة، وإخلائها من عناصر المعارضة المسلحة أيضا، تمهيدا لفتح حركة السير على طريقي حلب - اللاذقية، وحلب - حماة قبل نهاية العام الجاري.