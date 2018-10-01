ترامب يرفض الإدعاءات بمحاولة التدخل لصالح مرشحه المتهم بالتحرش الجنسي

توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عقد اجتماعاً لحكومته قبل ساعات من انتهاء الموعد الذي حددته واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين الجانبين إثر خلافات حول عدد من القضايا من بينها الرسوم الجمركية وعملية حل النزاعات.

وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد نجحتا في تسوية خلافاتهما قبل شهر.

وطلب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تطمينات وضمانات قبل توقيع اتفاق جديد.

يذكر أن الاتفاقية الحالية تغطي تعاملات تجارية بين البلدان الثلاثة بقيمة تزيد عن تريليون دولار.