رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاءات التي تشير محاولة إدارته التدخل في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالية بشأن اتهامات التحرش الجنسي الموجهة لمرشحه لعضوية المحكمة العليا بريت كفانو. وكان ترامب قد أمر يوم الجمعة بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لكفانو، فيما ارجأ مجلس الشيوخ تصويتا بشأن إقرار تعيين القاضي في المحكمة.
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ترامب يرفض الإدعاءات بمحاولة التدخل لصالح مرشحه المتهم بالتحرش الجنسي
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاءات التي تشير محاولة إدارته التدخل في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالية بشأن اتهامات التحرش الجنسي الموجهة لمرشحه لعضوية المحكمة العليا بريت كفانو.
وكان ترامب قد أمر يوم الجمعة بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لكفانو، فيما ارجأ مجلس الشيوخ تصويتا بشأن إقرار تعيين القاضي في المحكمة.
الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق مع كندا حول التجارة
توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عقد اجتماعاً لحكومته قبل ساعات من انتهاء الموعد الذي حددته واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق.
وتعثرت المفاوضات بين الجانبين إثر خلافات حول عدد من القضايا من بينها الرسوم الجمركية وعملية حل النزاعات.
وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد نجحتا في تسوية خلافاتهما قبل شهر.
وطلب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تطمينات وضمانات قبل توقيع اتفاق جديد.
يذكر أن الاتفاقية الحالية تغطي تعاملات تجارية بين البلدان الثلاثة بقيمة تزيد عن تريليون دولار.