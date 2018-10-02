8 ملايين دولار و800 إطفائي للسيطرة على حريق بسبب "حفل استقبال المولود الجديد"، ووقف عالم عن العمل لقوله إن الرجال اخترعوا الفيزياء
ملخص
- 8 ملايين دولار و800 إطفائي للسيطرة على حريق بسبب "حفل استقبال المولود الجديد"
- وقف عالم إيطالي عن العمل لقوله إن الرجال الذين اخترعوا الفيزياء
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بواسطة أحمد ماهر
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وقف عالم عن العمل لادعائه أن الرجال هم الذين اخترعوا الفيزياء
أعلنت المنظّمة الأوروبية للأبحاث النووية وقف عالم إيطالي عن العمل بعدما قال في ندوة إن الرجال هم من اخترعوا الفيزياء وطوروها.
وكان البروفيسور أليسندرو ستروميا من جامعة بيزا يتحدّث في ورشة عمل في مدينة جنيف السويسرية أمام عالمات فيزياء شابات وقال لهنّ إن الأبحاث التي يقودها رجال، في مجال الفيزياء، أفضل نوعية من تلك التي تنجزها سيدات.
8 ملايين دولار و800 إطفائي للسيطرة على حريق بسبب "حفل استقبال المولود الجديد"
أراد أب في ولاية أريزونا الأمريكية الاحتفال بمولد ابنه أو ابنته فتسبب في حريق هائل خلف خسائر مادية فادحة.
واستمعت محكمة أمريكية إلى شهادة دينيس ديكي، 37 عاما، وخلصت في نهاية سبتمبر إلى الحكم بتغريمه 100 ألف دولار بصفة مبدئية، ودفع ثمانية ملايين دولار تقريبا على أقساط شهرية.
وتعود الحادثة إلى أبريل/نيسان من العام الماضي، عندما دعا ديكي وزوجته أصدقائهما وأفراد العائلة إلى حفل في منزلهما للكشف عن جنس مولدهما الجديد. واندلع الحريق بعد أن صوب ديكي رصاصة نحو هدف مرتفع به مادتين باللونين الزهري (أنثى)، والأزرق (ذكر)، إذ تبين أنه عبأه خطأ بمادة متفجرة تسمى التاناريت Tannerite.
وتمت السيطرة على الحريق، الذي استمر لأسبوع كامل، بعد الاستعانة بنحو 800 إطفائي وإطفائية، وتكبدت السلطات المحلية خسائر تفوق ثمانية ملايين دولار.