8 ملايين دولار و800 إطفائي للسيطرة على حريق بسبب "حفل استقبال المولود الجديد"، ووقف عالم عن العمل لقوله إن الرجال اخترعوا الفيزياء

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أراد أب في ولاية أريزونا الأمريكية الاحتفال بمولد ابنه أو ابنته فتسبب في حريق هائل خلف خسائر مادية فادحة.

واستمعت محكمة أمريكية إلى شهادة دينيس ديكي، 37 عاما، وخلصت في نهاية سبتمبر إلى الحكم بتغريمه 100 ألف دولار بصفة مبدئية، ودفع ثمانية ملايين دولار تقريبا على أقساط شهرية.

وتعود الحادثة إلى أبريل/نيسان من العام الماضي، عندما دعا ديكي وزوجته أصدقائهما وأفراد العائلة إلى حفل في منزلهما للكشف عن جنس مولدهما الجديد. واندلع الحريق بعد أن صوب ديكي رصاصة نحو هدف مرتفع به مادتين باللونين الزهري (أنثى)، والأزرق (ذكر)، إذ تبين أنه عبأه خطأ بمادة متفجرة تسمى التاناريت Tannerite.

وتمت السيطرة على الحريق، الذي استمر لأسبوع كامل، بعد الاستعانة بنحو 800 إطفائي وإطفائية، وتكبدت السلطات المحلية خسائر تفوق ثمانية ملايين دولار.