ترامب: قلت للعاهل السعودي إنه لن يبقى في السلطة دون دعم أمريكي

أكدت حركة طالبان مقتل عشرين من مسلحيها في سلسلة من الغارات شنتها طائرات أمريكية بدون طيار في شرقي البلاد.

وتفيد التقارير الواردة من أفغانستان بأن حركة طالبان تخوض مواجهات عنيفة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في إقليم نانغاهار.

وكانت طالبان أعلنت في أغسطس/ آب الماضي تحقيق الكثير من المكاسب على حساب تنظيم الدولة الإسلامية.