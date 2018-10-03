ترامب: قلت للعاهل السعودي إنه لن يبقى في السلطة دون دعم أمريكي
ملخص
- ترامب: قلت للعاهل السعودي إنه لن يبقى في السلطة دون دعم أمريكي
- الشرطة الفرنسية تداهم مركزا شيعيا في حملة لمكافحة الإرهاب
- محكمة العدل الدولية تصدر حكمها بشأن العقوبات الأمريكية على إيران
- ميركل تزور إسرائيل لمدة 24 ساعة
- الشرطة الفرنسية تقبض على رضوان فايد
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محكمة العدل الدولية تحكم لصالح إيران
قبلت محكمة العدل الدولية دعوى إيران ضد أميركا بشأن إعادة فرض العقوبات عليها.
وأقرّت بعدم اختصاصها في النظر في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
المحكمة اعتبرت أن العقوبات الأميركية تؤثر على حق إيران في الحصول على المواد المستخدمة لأغراض إنسانية كالغذاء والدواء وما يتعلق بالطيران المدني، وبالتالي حكمت بأن ترفع الولايات المتحدة كل العوائق أمام تصدير البضائع الطبية والغذائية والمرتبطة بصيانة وتأمين سلامة الطيران.
الشرطة الفرنسية تقبض على رضوان فايد
قبضت الشرطة الفرنسية على رجل عصابات فرّ من السجن قبل ثلاثة أشهر باستخدام طائرة مروحية مخطوفة.
وقالت الشرطة الفرنسية أنها صادرت الأسلحة التي وجدتها بحوزة رضوان فايد والذي كان في بلدة كريل شمال العاصمة باريس برفقة شقيقه ورجلين آخرين.
يذكر أن فايد حكم عليه بالسجن لخمسة وعشرين عاما على خلفية سطو مسلح أدّى إلى مقتل شرطية فرنسية.
وكان فايد قد فرّ من السجن سابقاً عام 2013 بعد أن احتجز أربعة من حرس السجن كرهائن وفجّر أبواب السجن بالديناميت.
قصة هروب اللص الشهير رضوان فايد بمروحية من سجنه في باريس
كيف استطاع اللص الشهير رضوان فايد الفرار بمروحية من سجنه في باريس
أمريكا تشن غارات على مقاتلي طالبان
أكدت حركة طالبان مقتل عشرين من مسلحيها في سلسلة من الغارات شنتها طائرات أمريكية بدون طيار في شرقي البلاد.
وتفيد التقارير الواردة من أفغانستان بأن حركة طالبان تخوض مواجهات عنيفة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في إقليم نانغاهار.
وكانت طالبان أعلنت في أغسطس/ آب الماضي تحقيق الكثير من المكاسب على حساب تنظيم الدولة الإسلامية.
ميركل تزور إسرائيل لمدة 24 ساعة
تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل مساء اليوم في زيارة قصيرة تستمر 24 ساعة.
ومن المتوقع أن تجري ميركل مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
محكمة العدل الدولية تصدر حكمها بشأن العقوبات الأمريكية على إيران
تصدر محكمة العدل الدولية اليوم حكما في الطلب الذي تقدمت به إيران لوقف العقوبات التي فرضتها عليها إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.
وكانت عريضة الدعوى المقدمة من طهران قد أشارت إلى حجم الضرر التي يتكبده الشعب الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية التي تعارض اتفاقية الصداقة بين البلدين المبرمة عام 1955.
وقال الممثلون القانونيون للولايات المتحدة إن المحكمة الدولية ليست جهة اختصاص في هذه القضية التي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
الشرطة الفرنسية تداهم مركزا شيعيا في حملة لمكافحة الإرهاب
داهمت الشرطة الفرنسية مركزا إسلاميا شيعيا وألقت القبض على ثلاثة من زعمائه بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة في عملية قبل فجر يوم أمس.
وقال مسؤولون حكوميون فرنسيون إن المداهمة كانت بدافع الاشتباه في وجود صلة بتنظيمات إرهابية.
وكانت فرنسا اتهمت إيران بالتآمر لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس هذا العام.
وشارك نحو 200 من أفراد الشرطة ومنهم ضباط قوات خاصة من باريس في المداهمات التي بدأت قبل طلوع الضوء واستهدفت مركز الزهراء في فرنسا ومنازل 12 من أعضائه في منطقة جراند سانت القريبة من بلدة دونكيرك الساحلية في شمال البلاد.
وجاء في بيان أصدره مكتب حاكم المنطقة "هذه عملية لمكافحة الإرهاب".
وأضاف "نتابع أنشطة مركز الزهراء في فرنسا عن كثب نظرا لتأييد زعمائه الواضح لتنظيمات إرهابية عديدة وحركات تتبنى أفكارا تتعارض مع قيم الجمهورية".
ولكن مركز الزهراء يقول في موقعه الإليكتروني إن هدفه هو نشر رسالة الإسلام عبر السينما والإذاعة والكتابة والمؤتمرات.
ترامب: قلت للعاهل السعودي إنه لن يبقى في السلطة دون دعم أمريكي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تجمع انتخابي في ساوثافن في مسيسبي "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت 'أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشك'".
ولم يذكر ترامب متى قال ذلك للعاهل السعودي.
وكان ترامب قد قال في حديث بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي إن أعضاء أوبك "كالعادة ينهبون باقي العالم".
وقال ترامب "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار".