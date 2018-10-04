مناصب قيادية للمرأة في مساجد بريطانيا، و259 قتيل بسبب صور السيلفي منذ 2011

قال المرشد الاعلى لايران علي خامنئي إن بلاده ستهزم العقوبات الأمريكية وان هذه العقوبات ضعيفة أمام الاقتصاد الإيراني.

وأقر خامنئي في كلمة ألقاها خلال تجمع لقوات البسيج في طهران، بوجود مشاكل اقتصادية يواجهها جزء كبير من الشعب الإيراني.

وأكد خامينئي في كلمته، أن الولايات المتحدة "ستتلقى صفعة أخرى" من الشعب الإيراني بالحاق الهزيمة بالعقوبات التي تحاول فرضها ضد الايرانيين.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو/آيار أنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الغربية عام 2015.

وحل الموعد الأول لإعادة العقوبات في السادس من أغسطس/آب، وشهد تفعيل عقوبات تؤثر على قدرة إيران على شراء الدولار الأمريكي، والتجارة في الذهب وغيره من المعادن، بجانب قيود على الطيران وصناعة السيارات.

أما الموعد الثاني، فيأتي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتضمن إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والنفطية الإيرانية.

وفي نهاية الفترة المحددة بـ 180 يوما، تُفعل العقوبات على الأفراد الذين كانوا على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية قبل الاتفاق النووي.