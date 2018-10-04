مناصب قيادية للمرأة في مساجد بريطانيا، و259 قتيل بسبب صور السيلفي منذ 2011
ملخص
- مناصب قيادية للمرأة في مساجد بريطانيا
- 259 قتيلا بسبب صور السيلفي منذ 2011
- خطيبة جمال خاشقجي: القنصلية السعودية منعتني من الدخول
- السلطات السعودية تقول إنها تحقق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول
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بواسطة أحمد ماهر
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خامنئي: سنهزم العقوبات الأمريكية
قال المرشد الاعلى لايران علي خامنئي إن بلاده ستهزم العقوبات الأمريكية وان هذه العقوبات ضعيفة أمام الاقتصاد الإيراني.
وأقر خامنئي في كلمة ألقاها خلال تجمع لقوات البسيج في طهران، بوجود مشاكل اقتصادية يواجهها جزء كبير من الشعب الإيراني.
وأكد خامينئي في كلمته، أن الولايات المتحدة "ستتلقى صفعة أخرى" من الشعب الإيراني بالحاق الهزيمة بالعقوبات التي تحاول فرضها ضد الايرانيين.
وأعلنت الولايات المتحدة في مايو/آيار أنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الغربية عام 2015.
وحل الموعد الأول لإعادة العقوبات في السادس من أغسطس/آب، وشهد تفعيل عقوبات تؤثر على قدرة إيران على شراء الدولار الأمريكي، والتجارة في الذهب وغيره من المعادن، بجانب قيود على الطيران وصناعة السيارات.
أما الموعد الثاني، فيأتي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتضمن إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والنفطية الإيرانية.
وفي نهاية الفترة المحددة بـ 180 يوما، تُفعل العقوبات على الأفراد الذين كانوا على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية قبل الاتفاق النووي.
خطيبة جمال خاشقجي: القنصلية السعودية منعتني من الدخول
السلطات السعودية تقول إنها تحقق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول
قالت السلطات السعودية إنها تحقق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول يوم الثلاثاء.
وأعربت خطيبته عن خشيتها من أن تكون السلطات السعودية قد اختطفت خاشقجي ونقلته إلى بلاده بطريقة ما، على حد تعبيرها.
وقالت لبي بي سي إن كل ما أشيع حول سماح الموظفين العاملين في القنصلية السعودية لها بدخول المبنى وتفتيشه للتأكد من أنه غير موجود "لا أساس له من الصحة"، وإن المسؤولين في القنصلية لم يسمحوا لأحد بدخولها.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، قد اكد للصحفيين الأربعاء أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن خاشقجي لايزال داخل مبنى القنصلية السعودية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية التركية وقوى الأمن تعمل بشكل حثيث مع نظيرتها السعودية لإنهاء القضية بشكل سلس، على حد تعبيره.
وتقول مصادر أمنية تركية، إن قيودا أمنية فرضت حول مبنى القنصلية السعودية في حي ليفانت، وفِي الموانئ والمطارات تحسبا من عملية نقل خاشقجي خارج تركيا.
غير أن خطيبته قللت من أهمية ذلك، مشيرة إلى أن الساعات الخمس الأولى من اختفاء خاشقجي مرت دون علم السلطات التركية، وهو "وقت كاف" حسب رأيها لإخفائه أو نقله خارج المبنى.
259 قتيلا بسبب صور السيلفي منذ 2011
لقى 259 شخصا مصرعهم خلال الأعوام الستة الماضية بسبب التقاط صور السيلفي، وفقا لدراسة نشرت حديثا في دورية هندية.
واستندت الدراسة التي أجرتها "دورية طب العائلة والرعاية الاولية" على رصد جميع التقارير الصحفية عن حوادث السيلفي القاتلة التي رصدتها وسائل إعلام مختلفة حول العالم من أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وحدثت معظم الحوادث (159 حادثة) في الهند ذات الكثافة السكانية المرتفعة،تلتها روسيا، والولايات المتحدة، وباكستان.
ووجد الباحثون أن الرجال يشكلون غالبية الضحايا (72 في المئة) وتحت سن الثلاثين.
أما عن أسباب الوفاة، فجاء الغرق في المرتبة الأولى، وتلاه الحرائق، والسقوط من أماكن مرتفعة.
مناصب قيادية للمرأة في مساجد بريطانيا
سيعقد مجلس مسلمي بريطانيا دورات تدريبية لعشرين امرأة حتى يتمكن من شغل مناصب قيادية في الهيئات والإدرات المشرفة على المساجد.
ويقول مسؤولون في المجلس، الذي يعد واحدا من أهم المنظمات الإسلامية في المملكة المتحدة، إنه لم يعد مقبولا أن تقتصر تلك المناصب القيادية على الرجل.
وتبلغ مدة الدورة التدريبية ستة أشهر، وسيركز المدربون على مهارات القيادة والتحدث لوسائل الإعلام.