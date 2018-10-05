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العراقية الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس مكويغي يفوزان بجائزة نوبل للسلام

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ملخص

  1. العراقية الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس مكويغي يفوزان بجائزة نوبل للسلام
  2. نادية مراد ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق
  3. دنيس مكويغي طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
  4. "خطاب الإله" لأينشتاين في مزاد علني

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بواسطة أحمد ماهر

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ستمنح الجائزة في حفل في أوسلو يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول

الرئيسة الحالية للجنة نوبل للسلام بيريت ريس-أندرسون وأمين عام الجنة أولاف نيولستاد في لحظة الإعلان عن اسمي نادية مراد ودنيس مكويغي في معهد نوبل في مدينة أوسلو.
EPA
الرئيسة الحالية للجنة نوبل للسلام بيريت ريس-أندرسون وأمين عام الجنة أولاف نيولستاد في لحظة الإعلان عن اسمي نادية مراد ودنيس مكويغي في معهد نوبل في مدينة أوسلو.

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قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار)

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AFP

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دنيس مكويغي طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
AFP
دنيس مكويغي طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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.
AFP
نادية مراد ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق.

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عاجلالطبيب الكونغولي دنيس مكويغي والعراقية الإيزيدية نادية مراد يفوزان بجائزة نوبل للسلام

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Reuters

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"خطاب الإله" لأينشتاين في مزاد علني

ستعرض دار مزادات كريستيز بمدينة نيويورك في الرابع من ديسمبر/كانون الأول خطابا بخط يد عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين الذي يتحدث فيه عن معنى الدين بالنسبة له، ورؤيته عن وجود الله.

ويعتقد الخبراء أن الخطاب الذي يقع في صفحة ونصف سيباع بنحو 1.5 مليون دولار، وكتبه أينشتاين في عام 1954، أي قبل عام واحد من وفاته.

وعرض الخطاب في عام 2008 في مزاد علني وبيع وقتها بأكثر من 400 ألف دولار.

وجاء في خطابه، الذي اشتهر باسم "خطاب الإله":

"كلمة الإله بالنسبة لي ليست سوى تعبير عن الضعف الإنساني. والإنجيل عبارة عن مجموعة من الأساطير البدائية كتبت بطريقة موقرة وجليلة. لا يمكن لأي تفسير - مهما كان دقيقا ومحددا- أن يغير شيئا بالنسبة لي.

ألبرت أينشتاين

"بالنسبة لي فإن الديانة اليهودية النقية، شأنها كشأن سائر الديانات، فهي تجسيد لشعوذة بدائية. الشعب اليهودي بالنسبة لي، والذي أنتمي إليه بكل سرور، لا يعد أكثر كرامة أو أفضل من أي مجتمعات إنسانية أخرى. لا أستطيع أن أستوعب أنه شعب "مختار".

ألبرت أينشتاين

أينشتاين (1879-1955) في سطور:

-ولد في ألمانيا لأبويين يهوديين، وحصل على الجنسية الأمريكية لاحقا

-حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921

-وضع نظرية النسبية التي كانت بمثابة اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة.

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Reuters

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جائزة نوبل للسلام: اسم الفائز من بين 330 اسما ومنظمة سيعلن بعد قليل

من المقرر ان يعلن صباح اليوم اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية اوسلو.

وكانت اللجنة المشرفة على الجائزة قد تلقت ترشيحات لاكثر من ثلاثمئة وثلاثين اسما، ما بين افراد ومنظمات.

ومن بين ابرز الاسماء التي يراهن عليها البعض زعيما كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ومجموعة الخوذات البيضاء السورية.

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