العراقية الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس مكويغي يفوزان بجائزة نوبل للسلام

ستعرض دار مزادات كريستيز بمدينة نيويورك في الرابع من ديسمبر/كانون الأول خطابا بخط يد عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين الذي يتحدث فيه عن معنى الدين بالنسبة له، ورؤيته عن وجود الله.

ويعتقد الخبراء أن الخطاب الذي يقع في صفحة ونصف سيباع بنحو 1.5 مليون دولار، وكتبه أينشتاين في عام 1954، أي قبل عام واحد من وفاته.

وعرض الخطاب في عام 2008 في مزاد علني وبيع وقتها بأكثر من 400 ألف دولار.

وجاء في خطابه، الذي اشتهر باسم "خطاب الإله":

"كلمة الإله بالنسبة لي ليست سوى تعبير عن الضعف الإنساني. والإنجيل عبارة عن مجموعة من الأساطير البدائية كتبت بطريقة موقرة وجليلة. لا يمكن لأي تفسير - مهما كان دقيقا ومحددا- أن يغير شيئا بالنسبة لي. ألبرت أينشتاين

"بالنسبة لي فإن الديانة اليهودية النقية، شأنها كشأن سائر الديانات، فهي تجسيد لشعوذة بدائية. الشعب اليهودي بالنسبة لي، والذي أنتمي إليه بكل سرور، لا يعد أكثر كرامة أو أفضل من أي مجتمعات إنسانية أخرى. لا أستطيع أن أستوعب أنه شعب "مختار". ألبرت أينشتاين

أينشتاين (1879-1955) في سطور:

-ولد في ألمانيا لأبويين يهوديين، وحصل على الجنسية الأمريكية لاحقا

-حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921

-وضع نظرية النسبية التي كانت بمثابة اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة.