العراقية الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس مكويغي يفوزان بجائزة نوبل للسلام
ملخص
- العراقية الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس مكويغي يفوزان بجائزة نوبل للسلام
- نادية مراد ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق
- دنيس مكويغي طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
- "خطاب الإله" لأينشتاين في مزاد علني
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بواسطة أحمد ماهر
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ستمنح الجائزة في حفل في أوسلو يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول
قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار)
عاجلالطبيب الكونغولي دنيس مكويغي والعراقية الإيزيدية نادية مراد يفوزان بجائزة نوبل للسلام
"خطاب الإله" لأينشتاين في مزاد علني
ستعرض دار مزادات كريستيز بمدينة نيويورك في الرابع من ديسمبر/كانون الأول خطابا بخط يد عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين الذي يتحدث فيه عن معنى الدين بالنسبة له، ورؤيته عن وجود الله.
ويعتقد الخبراء أن الخطاب الذي يقع في صفحة ونصف سيباع بنحو 1.5 مليون دولار، وكتبه أينشتاين في عام 1954، أي قبل عام واحد من وفاته.
وعرض الخطاب في عام 2008 في مزاد علني وبيع وقتها بأكثر من 400 ألف دولار.
وجاء في خطابه، الذي اشتهر باسم "خطاب الإله":
أينشتاين (1879-1955) في سطور:
-ولد في ألمانيا لأبويين يهوديين، وحصل على الجنسية الأمريكية لاحقا
-حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921
-وضع نظرية النسبية التي كانت بمثابة اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة.
جائزة نوبل للسلام: اسم الفائز من بين 330 اسما ومنظمة سيعلن بعد قليل
من المقرر ان يعلن صباح اليوم اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية اوسلو.
وكانت اللجنة المشرفة على الجائزة قد تلقت ترشيحات لاكثر من ثلاثمئة وثلاثين اسما، ما بين افراد ومنظمات.
ومن بين ابرز الاسماء التي يراهن عليها البعض زعيما كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ومجموعة الخوذات البيضاء السورية.