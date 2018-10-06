حفل زفاف في معبد الكرنك، وفرنسا تشارك في البحث عن رئيس الإنتربول "المختفي"

أوقفت وزارة الآثار المصرية التعامل نهائيا مع شركة سياحية بعدما أقامت حفل زفاف بداخل معبد الكرنك بالأقصر بالمخالفة للقواعد.

وذكر بيان للوزارة أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرر تحرير محضر بشرطة السياحة والآثار ضد الشركة، موضحا أنها خالفت الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من وزارة الآثار والتي "نصت على إقامة حفل عشاء كما هو متبع وليس عقد قران".

وأحالت الوزارة عددا من موظفيها إلى التحقيق على خلفية الحفل الذي أقيم ليل الخميس.

وكان خبراء آثار ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد أعربوا عن استيائهم من السماح بإقامة حفل زفاف داخل معبد الكرنك، والذي شيّد قبل أكثر من 4000 عام على يد الملك سنوسرت الأول.

وقال مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، في وقت سابق إن حفل العشاء أقيم بموافقة الجهات المختصة، وفق لائحة قانونية موضوعة من قبل وزارة الأثار، وأنه على هامش حفل العشاء حضر مأذون وأقيم كتب كتاب، وكان العروسان بملابس عادية.

وأضاف المسؤول أن إقامة الحفلات في المعابد ليس شيئا جديد على الإطلاق، موضحا أن حفلا غنائيا أقيم في معبد الكرنك منذ شهرين لصالح مستشفى خيري، وأن الحفلات يتم تنظيمها لزيادة موارد الوزارة وتنشيط السياحة.