حفل زفاف في معبد الكرنك، وفرنسا تشارك في البحث عن رئيس الإنتربول "المختفي"

مفاوضات "بريكسيت" تحرز تقدما، والاتحاد الأوروبي "مصمم" على التوصل إلى اتفاق
قال رئيس المفوضية
الأوروبية جون كلود يونكر إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حققت تقدما
خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأشار يونكر أن هناك
تقاربا كبيرا بين لندن وبروكسيل وأن الفترة الاخيرة شهدت تصميما من الطرفين لتفادي
خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.
حفل زفاف في معبد الكرنك
أوقفت وزارة الآثار
المصرية التعامل نهائيا مع شركة سياحية بعدما أقامت حفل زفاف بداخل معبد الكرنك بالأقصر
بالمخالفة للقواعد.
وذكر بيان للوزارة
أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرر تحرير محضر بشرطة السياحة والآثار ضد الشركة،
موضحا أنها خالفت الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من وزارة الآثار والتي "نصت
على إقامة حفل عشاء كما هو متبع وليس عقد قران".
وأحالت الوزارة عددا
من موظفيها إلى التحقيق على خلفية الحفل الذي أقيم ليل الخميس.
وكان خبراء آثار
ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد أعربوا عن استيائهم من السماح بإقامة حفل زفاف
داخل معبد الكرنك، والذي شيّد قبل أكثر من 4000 عام على يد الملك سنوسرت الأول.
وقال مصطفى الصغير،
مدير عام آثار الكرنك، في وقت سابق إن حفل العشاء أقيم بموافقة الجهات المختصة، وفق
لائحة قانونية موضوعة من قبل وزارة الأثار، وأنه على هامش حفل العشاء حضر مأذون وأقيم
كتب كتاب، وكان العروسان بملابس عادية.
وأضاف المسؤول أن إقامة الحفلات في المعابد ليس شيئا جديد على الإطلاق،
موضحا أن حفلا غنائيا أقيم في معبد الكرنك منذ شهرين لصالح مستشفى خيري، وأن الحفلات
يتم تنظيمها لزيادة موارد الوزارة وتنشيط السياحة.
فرنسا تشارك في البحث عن رئيس الإنتربول "المختفي"
فتحت فرنسا تحقيقا
في اختفاء منغ هونغوي Meng Hongwei رئيس منظمة الشرطة الدولية الانتربول.
ولم تعرف أسرته عنه
شيئا منذ أن أن غادر مدينة ليون في فرنسا وسافر إلى الصين.
وافادت أنباء بأنه
قد أعتقل عند وصوله إلى الصين الأسبوع الماضي. ويعتقد أن الحزب
الشيوعي الصيني يحقق مع منغ في قضايا تتعلق بالفساد.
وقال الانتربول إن السلطات الفرنسية والصينية هي المسؤولة عن معالجة تلك
القضية.
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بواسطة أحمد ماهر
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وفاة مغنية الأوبرا الإسبانية مونتسيرات كوبالي
توفيت اليوم في برشلونة مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة مونتسيرات كوبالي عن عمر ناهز خمسة و ثمانين عاما.
اهتمت كوبالي بالموسيقى منذ طفولتها. درست الموسيقى والغناء في معهد لسيو Liceu الثقافي في برشلونة، وتضم مجموعة أغاني كابالي 125 دورا في الأوبرا.
وكانت تغني في أشهر المسارح العالمية وبينها كوفنت غاردن في لندن وميتروبوليتين أوبرا في نيويورك، وغران أوبرا في باريس.
وأصبحت مونتسيرات كوبالي مشهورة بفضل تقنية غنائها الرائعة وأدائها الأدوار في الأوبرا الإيطالية الكلاسيكية للموسيقيين روسيني وبيليني ودونيتسي.
مفاوضات "بريكسيت" تحرز تقدما، والاتحاد الأوروبي "مصمم" على التوصل إلى اتفاق
قال رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حققت تقدما خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأشار يونكر أن هناك تقاربا كبيرا بين لندن وبروكسيل وأن الفترة الاخيرة شهدت تصميما من الطرفين لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.
حفل زفاف في معبد الكرنك
أوقفت وزارة الآثار المصرية التعامل نهائيا مع شركة سياحية بعدما أقامت حفل زفاف بداخل معبد الكرنك بالأقصر بالمخالفة للقواعد.
وذكر بيان للوزارة أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرر تحرير محضر بشرطة السياحة والآثار ضد الشركة، موضحا أنها خالفت الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من وزارة الآثار والتي "نصت على إقامة حفل عشاء كما هو متبع وليس عقد قران".
وأحالت الوزارة عددا من موظفيها إلى التحقيق على خلفية الحفل الذي أقيم ليل الخميس.
وكان خبراء آثار ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد أعربوا عن استيائهم من السماح بإقامة حفل زفاف داخل معبد الكرنك، والذي شيّد قبل أكثر من 4000 عام على يد الملك سنوسرت الأول.
وقال مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، في وقت سابق إن حفل العشاء أقيم بموافقة الجهات المختصة، وفق لائحة قانونية موضوعة من قبل وزارة الأثار، وأنه على هامش حفل العشاء حضر مأذون وأقيم كتب كتاب، وكان العروسان بملابس عادية.
وأضاف المسؤول أن إقامة الحفلات في المعابد ليس شيئا جديد على الإطلاق، موضحا أن حفلا غنائيا أقيم في معبد الكرنك منذ شهرين لصالح مستشفى خيري، وأن الحفلات يتم تنظيمها لزيادة موارد الوزارة وتنشيط السياحة.
فرنسا تشارك في البحث عن رئيس الإنتربول "المختفي"
فتحت فرنسا تحقيقا في اختفاء منغ هونغوي Meng Hongwei رئيس منظمة الشرطة الدولية الانتربول.
ولم تعرف أسرته عنه شيئا منذ أن أن غادر مدينة ليون في فرنسا وسافر إلى الصين.
وافادت أنباء بأنه قد أعتقل عند وصوله إلى الصين الأسبوع الماضي. ويعتقد أن الحزب الشيوعي الصيني يحقق مع منغ في قضايا تتعلق بالفساد.
وقال الانتربول إن السلطات الفرنسية والصينية هي المسؤولة عن معالجة تلك القضية.