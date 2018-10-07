البرازيليون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، وكيف واجهت فنزويلا الانهيار الاقتصادي بالأرانب؟
ملخص
- مقتل وإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب نابلس
- البرازيليون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد
- كيف واجهت فنزويلا الانهيار الاقتصادي بالأرانب؟
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كيف واجهت فنزويلا الانهيار الاقتصادي بالأرانب؟
رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه فنزويلا إلى أن حكومة مادورو حاولت مواجهة الأمر بالعديد من الأفكار غير التقليدية ولكن يبدو أنها باءت بالفشل.
ففي العام الماضي أطلقت حكومة فنزويلا برنامجا لنشر الأرانب في البلاد من خلال توزيعها على السكان وتشجيعهم على تربيتها.
وفي فبراير/شباط الماضي أطلقت فنزويلا عملة "بترو" الرقمية لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.
وكان الهدف من هذه العملة إنعاش الاقتصاد المتردي في فنزويلا التي تعاني من التضخم، وتحسين قيمة العملة في البلاد.
وأكدت فنزويلا أنها أول دولة في العالم تستخدم عملة رقمية سيادية.
ورأى البعض أن هذه الخطوة هي محاولة يائسة من كراكاس التي تواجه أزمة مالية، وتحتاج لدفع مبلغ 150 مليار دولار لدائنيها.
وفي أوائل أكتوبر/تشرين أول الجاري أطلقت الحكومة برنامج الاستثمار في الذهب زاعمة أنه في فنزويلا رابع أكبر احتياطي ذهب في العالم.
ويقوم البرنامج على بيع شهادات للمواطنين تفيد بأحقية من يشتريها في سبائك ذهبية.
البرازيليون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد
تجرى اليوم الانتخابات الرئاسية في البرازيل. ودعا المرشح اليميني المتطرف يائير بولسونارو،المتقدم في استطلاعات الرأي، الناخبين إلى منحه أغلبية مطلقة لتجنب الذهاب إلى جولة إعادة.
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ويتمتع بولسونارو بأفضلية على منافسه فيرناندو حداد من حزب العمال اليساري في الجولة الأولى لكنه قد يخسر الانتخابات في حال الذهاب لجولة ثانية.
مقتل وإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب نابلس
قتل إسرائيليان وجرح ثالث في حادث إطلاق نار في منطقة بركان الصناعية في مستوطنة أرييل قرب نابلس في الضفة الغربية.
وتقول الشرطة إنها تبحث عن شاب فلسطيني قام بإطلاق النار على مدير المصنع وعاملتين فيه، وترجح الشرطة أن الشاب الذي فر من مكان الحادث أطلق النار انتقاما لتسريحه من العمل.
وتفيد التقارير أن الشاب دخل إلى المصنع وتوجه إلى غرفة المدير في الطابق الأول من دون أن يطلق الرصاص على أي أحد آخر.