مسيرة كلاب في لندن، والأمم المتحدة تثني على سكان كولومبيا

قال علماء بارزون في مجال المناخ إنه يتعين على السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التحرك بسرعة من أجل الحيلولة دون مواجهة العالم لخطر ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وجاء في تقرير للهيئة الحكومية الدولية حول التغير المناخي نشر خلال اجتماع الهيئة في كوريا الجنوبية إنه يتعين تطبيق تغييرات كبيرة من أجل إبقاء الارتفاع في درجة حرارة الأرض عند مستوى يقل عن واحد فاصل خمسة درجة مئوية.