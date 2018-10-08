مسيرة كلاب في لندن، والأمم المتحدة تثني على سكان كولومبيا
ملخص
- مسيرة كلاب في لندن للمطالبة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي
- فيرناندو حداد في الجولة الثانية من الانتخابات البرازيلية
- كروات البوسنة والهرسك يختارون للرئاسة مرشحا من " أب صربي وأم كرواتية ومتزوج من مسلمة"
- تصادم في المواقف بين الصين وأمريكا
- الأمم المتحدة تثني على سكان كولومبيا
- علماء يدعون لمواجهة خطر ارتفاع درجة حرارة الأرض
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علماء يدعون لمواجهة خطر ارتفاع درجة حرارة الأرض
قال علماء بارزون في مجال المناخ إنه يتعين على السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التحرك بسرعة من أجل الحيلولة دون مواجهة العالم لخطر ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وجاء في تقرير للهيئة الحكومية الدولية حول التغير المناخي نشر خلال اجتماع الهيئة في كوريا الجنوبية إنه يتعين تطبيق تغييرات كبيرة من أجل إبقاء الارتفاع في درجة حرارة الأرض عند مستوى يقل عن واحد فاصل خمسة درجة مئوية.
الأمم المتحدة تثني على سكان كولومبيا
وصف فيليبو غراندي رئيس وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هجرة الفنزويليين من بلادهم بأنها أزمة هائلة.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها غراندي لمنطقة حدودية في كولومبيا المجاورة التي استقبلت حوالي مليون شخص فروا من فنزويلا منذ عام 2015 نتيجة أزمة اقتصادية حادة.
وأشاد غرادي بما أسماه التضامن الاستثنائي الذي قدمه الكولومبيون لمساعدة جيرانهم.
تصادم في المواقف بين الصين وأمريكا
تصادمت مواقف الصين والولايات المتحدة في اجتماع لوزراء خارجية البلدين في بكين لبحث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.
ففي الاجتماع، انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمريكا لفرضها تعريفات جمركية على البضائع الصينية ولاتهامها بكين بالتدخل في السياسة الأمريكية.
ورد وزير الخارجية الأمريكي الزائر مايك بومبيو بالقول إن البلدين لديهما خلافات جوهرية.
ويقول المراقبون إن هذا الحادث يشير إلى أن امريكا قد تجد صعوبة في الحصول على دعم الصين لموقفها من كوريا الشمالية.
كروات البوسنة والهرسك يختارون للرئاسة مرشحا من " أب صربي وأم كرواتية ومتزوج من مسلمة"
تشير النتائج الأولية للانتخابات في البوسنة والهرسك إلى فوز المرشح القومي الصربي ميلاوراد دوديك بعضوية المجلس الرئاسي الثلاثي.
وسيتولى دوديك المؤيد لروسيا منصب الرئاسة بالتناوب مع ممثلين عن المسلمين والكروات.
ويسعى دوديك إلى انفصال الجانب الصربي المسمى بجمهورية صربسكا وإعلان الاستقلال.
وفي الجانب البوسني، يتجه سافيك زافروفيتش للفوز بمقعد المسلمين في الرئاسة، بينما أعاد الناخبون الكروات إلى الرئاسة مرشح الديمقراطيين الاشتراكيين زيليكو كومسيتش وهو من أب صربي وأم كرواتية ومتزوج من مسلمة بوسنية.
فيرناندو حداد في الجولة الثانية من الانتخابات البرازيلية
ألقى مرشح اليمين المتشدد خاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية باللائمة في فشله بتحقيق فوز حاسم من الجولة الأولى على وجود أعطال في أجهزة التصويت الإلكترونية.
وكان بولسونارو قد فاجأ معظم المحللين بحصوله على ستة وأربعين في المئة من الأصوات وهي نتيجة أفضل من المتوقع.
لكن بولسونارو سيحتاج الآن إلى إلحاق الهزيمة في الجولة الثانية بمرشح حزب العمال اليساري فيرناندو حداد الذي رحب بالذهاب إلى الجولة الثانية.
مسيرة كلاب في لندن للمطالبة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي
شارك نحو ألف شخص مع كلابهم في مسيرة إلى البرلمان البريطاني للمطالبة بالتراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء جديد.
ويقول منظمو حملة لمصلحة الحيوانات الأليفة سميت "ووفريندوم" إن تلك الحيوانات ستعاني من الخروج من التكتل لأن نقصا سيحدث في الأطباء البيطريين وستزيد أسعار أطعمتها.
وفي الطريق إلى البرلمان أوقف المشاركون الكلاب في عدة مراحيض عمومية لتشجيعها على التبول على صور مؤيدين متحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي مثل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ونايجل فرج الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني.