الإعلان عن القائمة القصيرة لـ "بالون دور"، وتخصيص جائزة لأفضل لاعبة للمرة الأولى

ضمت القائمة القصيرة لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" السنوية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، 30 لاعبا، أغلبهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستمنح الجائزة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وستخصص جائزة لأفضل لاعبة للمرة الأولى منذ الإعلان عنها عام 1956.

ومن بين المرشحين للجائزة: لاعب مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ومهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، ومهاجم ريال مدريد الويلزي جارث بيل، والفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وفاز الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) في سبتمبر/أيلول الماضي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، كما فازت البرازيلية مارتا دا سيلفا بجائزة أفضل لاعبة.

2018 Ballon d'Or nominees