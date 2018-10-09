الإعلان عن القائمة القصيرة لـ "بالون دور"، وتخصيص جائزة لأفضل لاعبة للمرة الأولى
ملخص
- الإعلان عن القائمة القصيرة لـجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم
- "بالون دور" تخصص جائزة لأفضل لاعبة في العالم للمرة الأولى منذ الإعلان عنها عام 1956
- "بيلينغ كات" يحدد هوية المشتبه به الثاني تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال
- بيلينغ كات: المشتبه به الثاني طبيب يعمل لدى الاستخبارات العسكرية الروسية
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بواسطة أحمد ماهر و محمد حسين
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الإعلان عن القائمة القصيرة لـجائزة "الكرة الذهبية"، وتخصيص جائزة لأفضل لاعبة للمرة الأولى
ضمت القائمة القصيرة لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" السنوية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، 30 لاعبا، أغلبهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستمنح الجائزة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وستخصص جائزة لأفضل لاعبة للمرة الأولى منذ الإعلان عنها عام 1956.
ومن بين المرشحين للجائزة: لاعب مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ومهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، ومهاجم ريال مدريد الويلزي جارث بيل، والفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم برشلونة.
وفاز الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) في سبتمبر/أيلول الماضي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، كما فازت البرازيلية مارتا دا سيلفا بجائزة أفضل لاعبة.
"بيلينغ كات" يحدد هوية المشتبه به الثاني تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال
سمى محققون صحفيون في موقع "بيلينغ كات" الاستقصائي، الرجل الروسي الثاني الذي تقول بريطانيا إنه أحد منفذى عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا باستخدام مادة نوفيتشوك السامة فى مدينة سليزبيري البريطانية في مارس آذار الماضي.
ويقول موقع بيلينغ كات Bellingcat إن الاسم الحقيقي للرجل - الذى عرف سابقا باسم ألكسندر بيتروف Alexander Petrov - هو أليكسندر ميشكين Alexander Mishkin. وهو طبيب عسكري يعمل لدى أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية المعروفة اختصارا بـ (GRU).
ويقول الموقع إنه تخرج من إحدى أبرز الأكاديميات الطبية العسكرية الروسية، وعين في المخابرات العسكرية الروسية بعد ذلك.
وأضاف بيلينغ كات أنه استخدم عدة مصادر متاحة للمعلمات وشهادات لأناس عرفوا ميشكين، كما أن لديه نسخة من جواز سفره.
وكان الموقع نفسه قد حدد الشهر الماضي شريك ميشكين وهو العقيد أناتولي تشيبيغا Anatoly Chepiga.