اختفاء خاشقجي: صحيفة تركية تنشر أسماء 15 سعوديا فيما يتعلق بقضية خاشقجي

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ملخص

  1. صحيفة تركية تنشر أسماء 15 سعوديا فيما يتعلق بقضية خاشقجي
  2. مقتل 4 وإصابة 20 في انهيار مبنى في البحرين

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بواسطة محمد حسين

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مقتل 4 وإصابة 20 في انهيار مبنى في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في المنامة يوم أمس.

وأسفر الحادث عن إصابة 20.

وأضافت الوزارة على تويتر "الدفاع المدني يواصل أعمال البحث والإنقاذ في موقع المبنى السكني المنهار بمنطقة السلمانية ويتمكن من انتشال 3 جثث فيما توفي شخص آخر بالمستشفى متأثرا بإصابته".

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صحيفة تركية تنشر أسماء 15 سعوديا فيما يتعلق بقضية خاشقجي

نشرت صحيفة صباح التركية أسماء 15 سعوديا من المخابرات ذكرت أنهم ضالعون في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة صباح تواريخ ميلادهم وقالت إنهم وصلوا إلى مطار أتاتورك في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

واستنادا إلى صور نشرتها وتم التقاطها في الجوازات وصل 12 منهم في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم.

وتابعت الصحيفة أن جميع المسؤولين ومجموعهم 15 شخصا غادروا البلاد في أربعة مواعيد مختلفة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن السعوديين أقاموا في فندقي ويندهام وموفنبيك باسطنبول.

وذكرت وكالة رويترز أن من بين الرجال الذين نشرت صحيفة صباح صورهم وأسماءهم خبير في الطب الشرعي.

ولم تعلق السلطات السعودية على تلك التقارير.

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