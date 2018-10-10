اختفاء خاشقجي: صحيفة تركية تنشر أسماء 15 سعوديا فيما يتعلق بقضية خاشقجي

نشرت صحيفة صباح التركية أسماء 15 سعوديا من المخابرات ذكرت أنهم ضالعون في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة صباح تواريخ ميلادهم وقالت إنهم وصلوا إلى مطار أتاتورك في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

واستنادا إلى صور نشرتها وتم التقاطها في الجوازات وصل 12 منهم في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم.

وتابعت الصحيفة أن جميع المسؤولين ومجموعهم 15 شخصا غادروا البلاد في أربعة مواعيد مختلفة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن السعوديين أقاموا في فندقي ويندهام وموفنبيك باسطنبول.

وذكرت وكالة رويترز أن من بين الرجال الذين نشرت صحيفة صباح صورهم وأسماءهم خبير في الطب الشرعي.

ولم تعلق السلطات السعودية على تلك التقارير.