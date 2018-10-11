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"إسكات جمال خاشقجي"، والتضخم يواصل ارتفاعه في مصر

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ملخص

  1. واشنطن بوست: "إسكات جمال خاشقجي"
  2. التضخم يواصل ارتفاعه في مصر
  3. "كفر ناحوم" اللبناني، و"يوم فقدت ظلي" السوري، و"يوم الدين" المصري أبرز الأفلام العربية المشاركة في مهرجان لندن السينمائي
  4. السلطات المصرية تفرج عن نجل الرئيس السابق محمد مرسي

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر

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السلطات المصرية تفرج عن نجل الرئيس السابق محمد مرسي

قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل عبد الله مرسي، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي 280 دولارا أمريكيا)، وذلك بعد ساعات من اعتقاله صباح الأربعاء.

وجاء قرار إخلال سبيل عبد الله بعد ساعات من التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا حول اتهامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة.

وقالت أسرة مرسي إن عناصر من الأمن داهمت منزلهم في حي الشيخ زايد، غربي القاهرة، صباح الأربعاء وألقت القبض على عبد الله.

وكان عبد الله قد أدلى قبل أيام قليلة بتصريحات لوسائل إعلام حول تدهور حالة والده الصحية بسبب ظروف احتجازه، وأشار إلى أنهم لا يسمح لهم بزيارة والدهم إلا نادرا.

وسبق للسلطات المصرية اعتقال عبد الله في مارس/آذار عام 2014، ووجهت له تهمة حيازة المخدرات وصدر حكم بحبسه لمدة عام.

عبدالله مرسي أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمة والده (12 أغسطس 2017)
Getty Images
عبدالله مرسي أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمة والده (12 أغسطس 2017)

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"كفر ناحوم" اللبناني، و"يوم فقدت ظلي" السوري، و"يوم الدين" المصري أبرز الأفلام العربية المشاركة في مهرجان لندن السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان لندن السينمائي فى دورته الثانية والستين في العاصمة البريطانية لندن. شارك في المهرجان عدد كبير من الأفلام بعضها عرض فى مهرجانات عالمية.

وافتتح المهرجان بالفيلم البريطاني الأميركى الجديد "الأرامل " Widows للمخرج ستيف ماكوين.

ومن الأفلام العربية المشاركة فى المهرجان، فيلم "كفر ناحوم" لنادين لبكى الفائز بجائزة خاصة فى مهرجان كان،والفيلم المصرى "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي المرشح لتمثيل مصر فى مسابقة الأوسكار، والفيلم السوري "يوم أضعت ظلي" للمخرجة سؤدد كعدان.

الممثلة الأمريكية ميشيل رودرجيز بطلة فيلم الافتتاح "الأرامل". تدورقصته حول ثلاث نساء يأخذن أدوار أزواجهن الذين يُقتلون في حادث سرقة، ليسرقن أموال سياسي محلي فاسد.
Getty Images
الممثلة الأمريكية ميشيل رودريغيز بطلة فيلم الافتتاح "الأرامل". تدورقصته حول ثلاث نساء يأخذن أدوار أزواجهن الذين يُقتلون في حادث سرقة، ليسرقن أموال سياسي محلي فاسد.

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التضخم يواصل ارتفاعه في مصر

واصل التضخم في مصر ارتفاعه الشهر الماضي ليصل إلى 16 في المئة على أساس سنوي، وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

ويقول الجهاز، في بيان نقتله رويترز، إن التضخم السنوي في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.8 في المئة.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو الماضي أسعار الوقود، للمرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، بنسب تصل إلى 66.6% في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقليص الدعم مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

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واشنطن بوست: "إسكات جمال خاشقجي"

قالت محررة صفحة الرأي العالمي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي يكتب لها الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، إن الغموض الذي يكتنف مكان وجوده يأتي في خضم موجة مما وصفته بحملات القمع ضد المعارضين والنشاط السياسي والاجتماعي في السعودية تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتقول كارين عطية في مقالها إن جمال أعرب لها عن أسفه لأن "قمع السعودية أصبح لا يطاق إلى حد أنه قرر مغادرة البلاد والعيش في منفاه بواشنطن" على حد وصفه لها.

إليكم مقتطفات من مقال كارين عطية:

طالما كان جمال خاشقجي يقول لي: "لم أكن أريد أبدًا أن أُصنّف كمعارض منفيّ." عندما كنا نلتقي شخصيًا أو نتحدث عبر تطبيق “وتساب”، فقد كانت مهمة جمال واضحة جدًا: كان يريد فقط أن يكتب وأن يكون صحفيًا.

كوني محررة مقالاته، فأستطيع أن أقول إن ما يتبين من خلال الحديث معه هو مقدار حبه الصادق للسعودية وشعبها ويشعر أنه من واجبه أن يكتب ما يرى أنه الحقيقة حول ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها.

سواء كان يكتب عمّا يمكن أن تتعلمه السعودية من فيلم “الفهد الأسود”، أو لماذا يجب أن يسخّر ولي العهد بعض الوقت لزيارة ديترويت، أو أوجه الشبه بين العائلتين المالكتين البريطانية والسعودية، فإن ما يجعل عمل جمال فريد من نوعه هو رغبته الشديدة في إزالة الغموض عن السعودية من أجل جمهور عالمي – وربط الأحداث الواقعة في المملكة بالعالم الأوسع، باللغة الإنجليزية ولغته الأم العربية.

صحفيون وممثلون عن منظمات حقوقية في مؤتمر صحفي أمس خارج مقر صحيفة واشنطن بوست بالعاصمة الأمريكية.
Getty Images
صحفيون وممثلون عن منظمات حقوقية في مؤتمر صحفي أمس خارج مقر صحيفة واشنطن بوست بالعاصمة الأمريكية.

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