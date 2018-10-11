"إسكات جمال خاشقجي"، والتضخم يواصل ارتفاعه في مصر

قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل عبد الله مرسي، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي 280 دولارا أمريكيا)، وذلك بعد ساعات من اعتقاله صباح الأربعاء.

وجاء قرار إخلال سبيل عبد الله بعد ساعات من التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا حول اتهامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة.

وقالت أسرة مرسي إن عناصر من الأمن داهمت منزلهم في حي الشيخ زايد، غربي القاهرة، صباح الأربعاء وألقت القبض على عبد الله.

وكان عبد الله قد أدلى قبل أيام قليلة بتصريحات لوسائل إعلام حول تدهور حالة والده الصحية بسبب ظروف احتجازه، وأشار إلى أنهم لا يسمح لهم بزيارة والدهم إلا نادرا.

وسبق للسلطات المصرية اعتقال عبد الله في مارس/آذار عام 2014، ووجهت له تهمة حيازة المخدرات وصدر حكم بحبسه لمدة عام.