اختفاء خاشقجي: "فيرجن" البريطانية تعلق استثمارا سعوديا ضخما

-اعتقال القس الأمريكي أدى إلى توتر كبير في العلاقات الأمريكية-التركية

-أدى التوتر في العلاقات إلى انخفاض قيمة العملة التركيةبنحو 40 في المئة

ينظر القضاء التركي اليوم في الاستئناف المقدم من القس الأمريكي أندرو برونسون الذي اعتقل في تركيا لمدة عامين بتهمة دعم الإرهاب.

وكان اعتقال القس الامريكي قد دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على عدد من الوزراء الأتراك، وقد ردت انقرة بالمثل.

هذا وقد نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقارير وسائل إعلام محلية بأن مسؤولين أمريكيين واتراك أبرموا اتفاقا سريا لإطلاق سراح القس.

ولم يؤكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ذلك ، لكنه قال إنه يأمل أن يتم إطلاق سراح برونسون قريباً.