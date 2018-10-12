اختفاء خاشقجي: "فيرجن" البريطانية تعلق استثمارا سعوديا ضخما
ملخص
- واشنطن بوست: "تركيا لديها تسجيلات تُثبت استجواب، وتعذيب، وقتل جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية
- اختفاء خاشقجي: "فيرجن" البريطانية تعلق استثمارا سعوديا ضخما
- قضية القس الأمريكي برونسون: القضاء التركي ينظر استئنافا اليوم، وتقارير أمريكية تتحدث عن اتفاق أمريكي-تركي لإطلاق سراحه
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بواسطة أحمد ماهر
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قضية القس الأمريكي برونسون: القضاء التركي ينظر استئنافا اليوم
-اعتقال القس الأمريكي أدى إلى توتر كبير في العلاقات الأمريكية-التركية
-أدى التوتر في العلاقات إلى انخفاض قيمة العملة التركيةبنحو 40 في المئة
ينظر القضاء التركي اليوم في الاستئناف المقدم من القس الأمريكي أندرو برونسون الذي اعتقل في تركيا لمدة عامين بتهمة دعم الإرهاب.
وكان اعتقال القس الامريكي قد دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على عدد من الوزراء الأتراك، وقد ردت انقرة بالمثل.
هذا وقد نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقارير وسائل إعلام محلية بأن مسؤولين أمريكيين واتراك أبرموا اتفاقا سريا لإطلاق سراح القس.
ولم يؤكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ذلك ، لكنه قال إنه يأمل أن يتم إطلاق سراح برونسون قريباً.
اختفاء خاشقجي: "فيرجن" البريطانية تعلق استثمارا سعوديا ضخما
قرر رئيس مجموعة "فيرجن" البريطانية ريتشارد برانسون وقف مفاوضاته مع المسؤولين السعوديين لاستثمار مليار دولار في إحدى شركاته المتخصصة في برامج استكشاف الفضاء على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال برانسون في بيان إنه إذا ثبتت صحة التقارير حول اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيؤثر على مقدرة أي مستثمر في الغرب لمواصلة التعاون مع الحكومة السعودية.
كان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ومجموعة "فيرجن"، أعلنا عن عزمهما تشكيل شراكة لتخصيص مليار دولار أميركي يستثمرها الصندوق في برامج استكشاف الفضاء التابعة للمجموعة البريطانية.
وأضاف برانسون أنه سيعلق إدارة مجموعته مشروعين سياحيين سعوديين بمدينة نيوم الاقتصادية على البحر الأحمر بسبب اختفاء خاشقجي.
واشنطن بوست: "تركيا لديها تسجيلات تُثبت استجواب، وتعذيب، وقتل جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية
قالت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم الجمعة إن الحكومة التركية ابلغت الإدراة الأمريكية بحصولها على تسجيلات سمعية وبصرية "تثبت استجواب وتعذيب وقتل" الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده باسطنبول.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأتراك أن التسجيلات تظهر أن فريقًا أمنيًا سعوديًا احتجز خاشقجي في القنصلية بعد أن دخل في الثاني من أكتوبر للحصول على وثيقة رسمية.
ونفت السلطات السعودية ضلوعها في اختفاء خاشقجي ووصفت التقارير التي تحدثت عن مقتله داخل القنصلية بأنها لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة المملكة.