اختفاء خاشقجي: تركيا "لا تستطيع الضغط على السعودية، والكرة الآن في معلب ترامب"
ملخص
- اختفاء خاشقجي: تركيا "لا تستطيع الضغط على السعودية، والكرة الآن في معلب ترامب"
- وزير الداخلية السعودي: التقارير عن مقتل جمال خاشقجي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة
- المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا: اختفاء خاشقجي قضية خطيرة جدًا وسيتم التحقيق فيها بقوة
- اختفاء خاشقجي: رئيس البنك الدولي يقاطع مؤتمر "مبادرة الاستثمار" في الرياض
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بواسطة أحمد ماهر
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اختفاء خاشقجي: رئيس البنك الدولي يقاطع مؤتمر "مبادرة الاستثمار" في الرياض
قرر رئيس البنك الدولي جيم يونغ-كيم مقاطعة مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" في الرياض، بسبب التقارير التي تشير إلى تورط سعودي في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وكان عدد من وسائل الاعلام الدولية ورؤساء شركات كبرى قرروا خلال اليومين الماضيين مقاطعة المؤتمر الذي يعرف باسم "دافوس في الصحراء".
ومن بين المقاطعين رئيس شركة أوبر دارا خسروشاهي، ورئيس مجموعة "فيرجن" البريطانية ريتشارد برانسون، وناشر صحيفة ناشر صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية، باتريك سون-شيونغ، ورئيسة تحرير مجلة "إيكونومست" البريطانية زيني مينتون بيدوس.
وقرر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين المشاركة في المؤتمر، كما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أيضا أنها لن تقاطعه، وإن كانا أعربا أنهما يتابعان تطورات قضية اختفاء الصحفي السعودي باهتمام كبير.
عاجلالمتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا: اختفاء خاشقجي قضية خطيرة جدًا وسيتم التحقيق فيها بقوة
وزير الداخلية السعودي: التقارير عن مقتل جمال خاشقجي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة
استنكرت السعودية التقارير الإعلامية التي تتهمها بالضلوع في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.
وقال وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود إن ما تم تدواله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة.
وكانت وزارة الخارجية السعودية رحبت في وقت سابق بما وصفته باستجابة تركيا لطلب الرياض بتشكيل فريق مشترك للتحقيق في ملابسات اختفاء خاشقجي.
وكانت مصادر أمنية تركية قالت لبي بي سي إن المحققين الأتراك حصلوا على تسجيلات صوتية ومصورة تظهر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية في إسطنبول.
اختفاء خاشقجي: تركيا "لا تستطيع الضغط على السعودية، والكرة الآن في معلب ترامب"
قال مسؤولون أتراك إنهم واثقون من التسجيلات الصوتية والبصرية التي تُثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، لكنهم لا يعرفون كيف يضغطون على السلطات السعودية لتوضيح حقيقة ما حدث.
وقال مسؤول رفيع المستوى لنيويورك تايمز الأمريكية: "الكرة الآن في ملعب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".
وقال مصدر أمني تركي مقرب من التحقيقات لبي بي سي عربي إن هناك تسجيلا صوتيا ومصورا يثبت أن جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في تركيا.
كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، التي كان يكتب لها جمال قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر، أن الحكومة التركية أبلغت الإدراة الأمريكية بحصولها على تسجيلات سمعية وبصرية "تثبت استجواب وتعذيب وقتل" جمال داخل القنصلية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أقرب وقت لبحث ملابسات القضية، وأضاف إن إدارته تتابع تلك القضية عن كثب ووصف الأمر بـأنه "خطير جدا".
ونفت السلطات السعودية ضلوعها في اختفاء خاشقجي ووصفت التقارير التي تحدثت عن مقتله داخل القنصلية بأنها لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة المملكة.