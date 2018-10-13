اختفاء خاشقجي: تركيا "لا تستطيع الضغط على السعودية، والكرة الآن في معلب ترامب"

قرر رئيس البنك الدولي جيم يونغ-كيم مقاطعة مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" في الرياض، بسبب التقارير التي تشير إلى تورط سعودي في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وكان عدد من وسائل الاعلام الدولية ورؤساء شركات كبرى قرروا خلال اليومين الماضيين مقاطعة المؤتمر الذي يعرف باسم "دافوس في الصحراء".

ومن بين المقاطعين رئيس شركة أوبر دارا خسروشاهي، ورئيس مجموعة "فيرجن" البريطانية ريتشارد برانسون، وناشر صحيفة ناشر صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية، باتريك سون-شيونغ، ورئيسة تحرير مجلة "إيكونومست" البريطانية زيني مينتون بيدوس.

وقرر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين المشاركة في المؤتمر، كما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أيضا أنها لن تقاطعه، وإن كانا أعربا أنهما يتابعان تطورات قضية اختفاء الصحفي السعودي باهتمام كبير.