اختفاء خاشقجي: ترامب لن يوقف بيع السلاح للسعودية

تفيد الأنباء الواردة من تركيا بمقتل 15 مهاجرا بينهم أطفال جراء تحطم حافلتهم في أزمير غربي البلاد. ولم ترد أنباء عن هوية القتلى.
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عاجلمقتل 15 مهاجرا في تركيا
تفيد الأنباء الواردة من تركيا بمقتل 15 مهاجرا بينهم أطفال جراء تحطم حافلتهم في أزمير غربي البلاد.
ولم ترد أنباء عن هوية القتلى.
اعصار ليزلي يتجه إلى إسبانيا بعد البرتغال
بدأت عملية رفع الانقاض وسط وشمال البرتغال بعد أن اجتاح المنطقة اعصار نادر مصدره المحيط الأطلسي.
ويقدر مسؤولون أن الاعصار ليزلي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الأشخاص وألحق أضرارا واسعة في المباني واقتلع مئات الأشجار ولكن لم يبلغ عن أي وفيات.
ويتجه الاعصار حاليا إلى إسبانيا.
ترامب لن يوقف بيع السلاح للسعودية ردا على اختفاء خاشقجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده "ستعاقب نفسها" إذا أوقفت بيع السلاح للسعودية حتى إذا ثبت أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "في الحقيقة أعتقد أننا سنكون نعاقب أنفسنا إذا فعلنا ذلك".
وتابع "هناك أمور أخرى يمكننا أن نفعلها وهي مؤثرة للغاية وقوية جدا وسنفعلها".
وقال ترامب إن إدارته فازت بطلبية قيمتها 110 مليارات دولار من السعودية وإن الصفقة مع التعهدات السعودية الأخرى بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة تساوي مئات آلاف الوظائف.
وأضاف "إذا لم يشتروها منا، فسيشترونها من روسيا أو سيشترونها من الصين... فكروا في ذلك، 110 مليارات دولار، كل ما سيفعلونه أنهم سيعطونها لدول أخرى، واعتقد أن هذه ستكون حماقة كبرى".