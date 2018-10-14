اختفاء خاشقجي: ترامب لن يوقف بيع السلاح للسعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده "ستعاقب نفسها" إذا أوقفت بيع السلاح للسعودية حتى إذا ثبت أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "في الحقيقة أعتقد أننا سنكون نعاقب أنفسنا إذا فعلنا ذلك".

وتابع "هناك أمور أخرى يمكننا أن نفعلها وهي مؤثرة للغاية وقوية جدا وسنفعلها".

وقال ترامب إن إدارته فازت بطلبية قيمتها 110 مليارات دولار من السعودية وإن الصفقة مع التعهدات السعودية الأخرى بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة تساوي مئات آلاف الوظائف.

وأضاف "إذا لم يشتروها منا، فسيشترونها من روسيا أو سيشترونها من الصين... فكروا في ذلك، 110 مليارات دولار، كل ما سيفعلونه أنهم سيعطونها لدول أخرى، واعتقد أن هذه ستكون حماقة كبرى".