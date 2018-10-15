مدني واحد ينتظر العبور بعد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن
ملخص
- مدني واحد ينتظر العبور بعد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن
- حركة الجهاد الإسلامي تتعامل مع تهديدات إسرائيل بشن حرب على غزة
- تحقيق لبي بي سي يرجع غالبية الهجمات الكيمياوية إلى قوات الأسد
- إيران لن تعلق على قضية خاشقجي الآن
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إيران لن تعلق على قضية خاشقجي الآن
قالت إيران إنها ستنتظر لحين معرفة الحقائق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي " نفضل الانتظار لحين الكشف عن المزيد من التفاصيل والحقائق... ما زال الوقت مبكرا جدا للتعليق".
تحقيق لبي بي سي يرجع غالبية الهجمات الكيمياوية إلى قوات الأسد
وجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أدلة على شن ما يربو عن 106 هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أن وافق الرئيس بشار الأسد على تدمير مخزون بلاده منها قبل خمس سنوات.
ومن خلال مقارنة وقت وموقع الهجمات مع خطوط السير المتغيرة للمعارك؛ خلص التحقيق إلى أن قوات الرئيس الأسد كانت وراء غالبية تلك الهجمات.
حركة الجهاد الإسلامي تتعامل مع تهديدات إسرائيل بشن حرب على غزة
قال مسؤول اسرائيلي لبي بي سي إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر سيجتمع صباح الأربعاء القادم للمرة الثانية هذا الأسبوع.
ويأتي هذا بالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية المتكررة لحركة حماس بأن إطلاق البالونات الحارقة والمسيرات الاحتجاجية على حدود غزة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وأكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن حركته تتعامل بجدية مع ما وصفه بالتهديدات الإسرائيلية الحالية بشن حرب جديدة على غزة.
وطالب النخالة في الوقت ذاته من وصفهم بالمقاتلين بالاستعداد وبأن يكونوا على جهوزية تامة لمواجهة أي عدوان محتمل.
"مدني واحد" ينتظر العبور بعد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن
فتحت السلطات المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا رسميا أمام المدنيين وحركة التجارة بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أعوام.
وذكرت وكالة رويترز أنه لكن لم تكن هناك حركة مرور وأمكن رؤية مدني وهو ينتظر العبور.
ونقلت الوكالة عن عماد الريالات مدير معبر جابر لرويترز "جاهزون بجهوزية تامة لاستقبال المسافرين وحركة نقل البضائع. نتوقع أن تكون حركة بطيئة الآن في البداية لكن في الأيام القادمة رح يصير حركة مسافرين أكبر وتعود طبيعية".