"مدني واحد" ينتظر العبور بعد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن

وجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أدلة على شن ما يربو عن 106 هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أن وافق الرئيس بشار الأسد على تدمير مخزون بلاده منها قبل خمس سنوات.

ومن خلال مقارنة وقت وموقع الهجمات مع خطوط السير المتغيرة للمعارك؛ خلص التحقيق إلى أن قوات الرئيس الأسد كانت وراء غالبية تلك الهجمات.