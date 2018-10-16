اختفاء خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الملك السعودي القضية

جماعة جيش العدل تعلن عن اختطاف 14 من حرس الحدود الإيراني عند الحدود الشرقية مع باكستان. \

وجماعة جيش العدل هي جماعة سنية إيرانية تنشط في محافظة سيستان بالوشستان على الحدود مع باكستان.

وتعتبر امتدادا لجماعة جند الله التي كان يقودها عبد الملك ريغي الذي ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه عام 2009 وأعدمته عام 2010.

ونشطت الجماعة في المناطق ذات الغالبية السنية منذ العام 2013 ويقودها عبد الرحيم ملازاده الذي كان سابقا عضوا في جند الله.