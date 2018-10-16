اختفاء خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الملك السعودي القضية

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الملك السعودي اختفاء خاشقجي
  2. جيش العدل يختطف 14 جنديا إيرانيا

تغطية مباشرة

time_stated_uk

جيش العدل يختطف 14 جنديا إيرانيا

علي هاشم

مراسل بي بي سي عربي للشؤون الإيرانية

جماعة جيش العدل تعلن عن اختطاف 14 من حرس الحدود الإيراني عند الحدود الشرقية مع باكستان. \

وجماعة جيش العدل هي جماعة سنية إيرانية تنشط في محافظة سيستان بالوشستان على الحدود مع باكستان.

وتعتبر امتدادا لجماعة جند الله التي كان يقودها عبد الملك ريغي الذي ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه عام 2009 وأعدمته عام 2010.

ونشطت الجماعة في المناطق ذات الغالبية السنية منذ العام 2013 ويقودها عبد الرحيم ملازاده الذي كان سابقا عضوا في جند الله.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتناول العشاء مع ولي العهد السعودي في الرياض

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الملك السعودي اختفاء خاشقجي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته للاجتماع مع الملك سلمان بعدما اختفى خاشقجي.

مايك بومبيو برفقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
Getty Images
مايك بومبيو برفقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى