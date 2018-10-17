مايك بومبيو

اختفاء خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي يقول إن السعوديين "لم يتحدثوا بشأن أي حقائق"

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ملخص

  1. اختفاء خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي يقول إن السعوديين "لم يتحدثوا بشأن أي حقائق"
  2. وزير الداخلية التركي يقول إن بلاده تنتظر اتفاقا مشتركا لتفتيش مقر القنصل السعودي
  3. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع الأتراك
  4. سوريا توافق على إيصال مساعدات أممية إلى مخيم الركبان

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سوريا توافق على إيصال مساعدات أممية إلى مخيم الركبان

وافقت الحكومة السورية على قيام الأمم المتحدة بإيصال مساعدات الأسبوع القادم إلى آلاف المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في مخيم قرب الحدود السورية العراقية الأردنية.

وكانت القوات السورية فرضت حصارا على المخيم في وقت سابق هذا الشهر ومنعت الأردن إيصال المساعدات إليه ما أدى إلى نفاذ الغذاء في المخيم وأدى إلى وفاة العشرات خلال الأسبوع الماضي.

ويضم المخيم ما يقرب من خمسين ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

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عاجلوزير الخارجية التركي يقول إنه بحث مع نظيره الأمريكي قضية خاشقجي ومنبج السورية

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع الأتراك

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي
Getty Images
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي

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وزير الداخلية التركي يقول إن بلاده تنتظر اتفاقا مشتركا لتفتيش مقر القنصل السعودي

نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إن أنقرة تنتظر اتفاقا مشتركا لتفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول.

وقالت الشرطة التركية إنه تقرر إلغاء تفتيش مقر إقامة القنصل يوم أمس لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة.

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اختفاء خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي يقول إن السعوديين "لم يتحدثوا بشأن أي حقائق"

بومبيو يتجه إلى طائرته مغادرا الرياض
Getty Images
بومبيو يتجه إلى طائرته مغادرا الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أن يغادر السعودية في طريقه إلى تركيا إن المملكة تعهدت بإجراء تحقيق كامل في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر بومبيو أنه سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وقال بومبيو للصحفيين المرافقين له بعد ركوبه الطائرة المتجهة إلى أنقرة "أكدت في كل اجتماع من هذه الاجتماعات على أهمية أن يقوموا بإجراء تحقيق كامل في اختفاء جمال خاشقجي. وتعهدوا بهذا".

وأضاف "قالوا إنه سيكون تحقيقا مستفيضا وكاملا وشفافا... وأشاروا إلى أنهم يدركون ضرورة أن يجرى هذا في الوقت المناسب وبسرعة حتى يتسنى لهم الإجابة على أسئلة مهمة".

وقال بومبيو للصحفيين "لم يقدموا أي استثناءات فيما يتعلق بالمحاسبة. كانوا واضحين للغاية: إنهم يفهمون أهمية هذه القضية وهم عازمون على الوصول إلى الحقيقة".

وردا على سؤال عما إذا كان خاشقجي حيا أو ميتا، قال بومبيو "لم يتحدثوا بشأن أي حقائق".

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