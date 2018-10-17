اختفاء خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي يقول إن السعوديين "لم يتحدثوا بشأن أي حقائق"

Getty Images بومبيو يتجه إلى طائرته مغادرا الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أن يغادر السعودية في طريقه إلى تركيا إن المملكة تعهدت بإجراء تحقيق كامل في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر بومبيو أنه سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وقال بومبيو للصحفيين المرافقين له بعد ركوبه الطائرة المتجهة إلى أنقرة "أكدت في كل اجتماع من هذه الاجتماعات على أهمية أن يقوموا بإجراء تحقيق كامل في اختفاء جمال خاشقجي. وتعهدوا بهذا".

وأضاف "قالوا إنه سيكون تحقيقا مستفيضا وكاملا وشفافا... وأشاروا إلى أنهم يدركون ضرورة أن يجرى هذا في الوقت المناسب وبسرعة حتى يتسنى لهم الإجابة على أسئلة مهمة".

وقال بومبيو للصحفيين "لم يقدموا أي استثناءات فيما يتعلق بالمحاسبة. كانوا واضحين للغاية: إنهم يفهمون أهمية هذه القضية وهم عازمون على الوصول إلى الحقيقة".

وردا على سؤال عما إذا كان خاشقجي حيا أو ميتا، قال بومبيو "لم يتحدثوا بشأن أي حقائق".