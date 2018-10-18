الاشتباه في مقتل خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي لولي العهد السعودي "مستقبلك كملك في خطر"، ووزيرا الاقتصاد والمالية الفرنسي والهولندي يلغيان مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار بالرياض
ملخص
- الاشتباه في مقتل خاشقجي: وزير الخارجية الأمريكي لولي العهد السعودي "مستقبلك كملك في خطر"
- وزيرا الاقتصاد والمالية الفرنسي والهولندي يلغيان مشاركتهما في المؤتمر الاقتصادي بالرياض
- بريكست: قادة الاتحاد الأوروبي لا يرون تقدما في المفاوضات، ومخاوف من عدم التوصل لاتفاق مع المملكة المتحدة
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بواسطة أحمد ماهر
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بريكست: قادة الاتحاد الأوروبي لا يرون تقدما في المفاوضات، ومخاوف من عدم التوصل لاتفاق مع المملكة المتحدة
قال قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إنه - وعلى الرغم من المحادثات المكثفة مع الحكومة البريطانية- لم يتم تحقيق تقدم كاف وبالتالي لا يوجد ما يستدعي عقد قمة خاصة الشهر المقبل لإبرام اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، والمعروف اختصارا باسم "بريكست".
ويقول مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن المشكلة الأكبر ماتزال تكمن في كيفية تفادي الإجراءات الجمركية على الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
ويتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على أن إمكانية تبني علاقات وثيقة جمركية وتنظيمية يمكن أن يجنب وقوع فوضى حدودية بين أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا؛ إحدى أعضاء الاتحاد الأوروبي.
لكن المفاوضين يصرون على ضرورة إعطائهم ضمانا لشبكة أمان تمنع انتقال البضائع الى بقية المملكة المتحدةوإذا لم يتحقق هذا الضمان، فسيبقون أيرلندا الشمالية في منطقة اقتصادية خاصة.
تيريزا ماي وحلفاؤها من أيرلندا الشمالية، الحزب الديمقراطي الوحدوي، يرفضون هذا المخرج لأنه يمثل خطر بدء تفكك المملكة المتحدة.
سي إن إن: مايك بومبيو أخبر محمد بن سلمان أن "مستقبله كملك في خطر"
نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة للرياض أن "مستقبله كملك على المحك".
وقال أحد المصادر، الذي وصفته سي إن إن على أنه مطلع على الاجتماع بين الرجلين، إن بومبيو قال للأمير محمد أن على السلطات السعودية التحرك بسرعة كبيرة للتعامل بحسم مع المسؤولين وراء اختفاء أو مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف بومبيو، وفقا لمصادر سي إن إن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون مضطرا لاتخاذ إجراءات إذا لم تقم السعودية بمحاسبة المسؤولين بسبب تزايد الضغوط الدولية والمحلية عليه.
عاجلوزير المالية الهولندي يلغي مشاركته في منتدى الاستثمار بالسعودية
الحكومة الهولندية تلغي جميع زيارات البعثات التجارية للسعودية، والتي كانت مقررة الشهر المقبل.
وزير الاقتصاد الفرنسي يلغي مشاركته في المؤتمر الاقتصادي بالرياض
قرر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي في الرياض برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، الذي سينعقد بين 23 و25 أكتوبر، على خلفية التقارير التي تتحدث عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وأعلن في الأيام الأخيرة عدد متزايد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى، وصحفيين عدولهم عن المشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام 2018، ومن بينهم رئيس البنك الدولي. كما ألغت بعض وسائل الإعلام العالمية رعايتها للمؤتمر مثل سي إن إن.