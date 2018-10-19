وزير الخارجية الأمريكية "استمع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي"، وهجوم قندهار "كان يستهدف" قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكية "استمع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي"،
هجوم قندهار "كان يستهدف" قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
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بواسطة أحمد ماهر
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هجوم قندهار "كان يستهدف" قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
هجوم قندهار "كان يستهدف" قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
قالت حركة طالبان في أفغانستان إن الهجوم الذي تبنته بالأمس في ولاية قندهار كان يستهدف أيضا قائد قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجنرال الأمريكي سكوت ميلر.
وفتح شخص مسلح النار على اجتماع أمني كان يحضره ميلر، ما أسفر عن مقتل قائد شرطة قندهار، وصحفي محلي وجرح 12 آخرين بينهم حاكم الولاية وثلاثة أمريكيين.
وقالت طالبان إن الهدف كان الجنرال ميلر والجنرال عبد الرازق، قائد شرطة قندهار.
ولم يصب ميلر في الحادث بحسب بيان للمتحدث باسم ناتو في أفغانستان.
وزير الخارجية الأمريكية "استمع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي"
قال مسؤول تركي
رفيع المستوى لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي
مايك بومبيو استمع إلى تسجيل يقول المحققون الأتراك إنه يعود لحادثة قتل الصحفي
السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقال المسؤول،
الذي تحدث شريطة عدم كشف النقاب عن هويته، إن بومبيو استمع إلى التسجيل خلال زيارته
الأخيرة لتركيا يوم الأربعاء وكان مصحوبا بترجمة مكتوبة طبق الأصل.
وعلمت الشبكة من
مصادرها إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل خنقا بعد صراع مع "فريق
الاغتيال" دام لثمان دقائق.
ونفت المتحدثة
باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن يكون بومبيو استمع إلى أي تسجيل أو قرأ
نسخة مدونة ومترجمة من التسجيل المزعوم.
وقال مسؤولون
أتراك خلال الأيام الماضية إن لديهم تسجيلات سمعية ومرئية تثبت استجواب ومقتل
خاشقجي داخل القنصلية، وإن فريقا من 15 شخصا تابعين للاستخبارات وأجهزة الأمن
السعودية قدموا إلى إسطنبول لاعتقال أو لتصفية خاشقجي.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
هجوم قندهار "كان يستهدف" قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
هجوم قندهار "كان يستهدف" قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قالت حركة طالبان في أفغانستان إن الهجوم الذي تبنته بالأمس في ولاية قندهار كان يستهدف أيضا قائد قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجنرال الأمريكي سكوت ميلر.
وفتح شخص مسلح النار على اجتماع أمني كان يحضره ميلر، ما أسفر عن مقتل قائد شرطة قندهار، وصحفي محلي وجرح 12 آخرين بينهم حاكم الولاية وثلاثة أمريكيين.
وقالت طالبان إن الهدف كان الجنرال ميلر والجنرال عبد الرازق، قائد شرطة قندهار. ولم يصب ميلر في الحادث بحسب بيان للمتحدث باسم ناتو في أفغانستان.
وزير الخارجية الأمريكية "استمع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي"
قال مسؤول تركي رفيع المستوى لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استمع إلى تسجيل يقول المحققون الأتراك إنه يعود لحادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف النقاب عن هويته، إن بومبيو استمع إلى التسجيل خلال زيارته الأخيرة لتركيا يوم الأربعاء وكان مصحوبا بترجمة مكتوبة طبق الأصل.
وعلمت الشبكة من مصادرها إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل خنقا بعد صراع مع "فريق الاغتيال" دام لثمان دقائق.
ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن يكون بومبيو استمع إلى أي تسجيل أو قرأ نسخة مدونة ومترجمة من التسجيل المزعوم.
وقال مسؤولون أتراك خلال الأيام الماضية إن لديهم تسجيلات سمعية ومرئية تثبت استجواب ومقتل خاشقجي داخل القنصلية، وإن فريقا من 15 شخصا تابعين للاستخبارات وأجهزة الأمن السعودية قدموا إلى إسطنبول لاعتقال أو لتصفية خاشقجي.