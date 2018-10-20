أحدث تطورات قضية خاشقجي عقب اعتراف السعودية بوفاته داخل قنصليتها في إسطنبول

التسلسل في تفسيرات اختفاء جمال خاشقجي: "محض أكاذيب"، "قتلة مارقون"، و"شجار بالأيدي"
ترامب: الرواية الرسمية السعودية عن جمال خاشقجي "جديرة بالثقة" و "خطوة أولى مهمة"
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بواسطة أحمد ماهر
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ترامب: الرواية الرسمية السعودية عن جمال جاشقجي "جديرة بالثقة"
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب إن الرواية الرسمية السعودية عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي يبدو
أنها "جديرة بالثقة" و "خطوة أولى مهمة".
وقال ترامب إنه
لن يخاطر بالعلاقات السعودية الأمريكية، لكنه أكد على أهمية استكمال مسار
التحقيقات لأن ما حدث "غير مقبول".
وقال ترامب إن
السعودية حليف مهم وإنه يفضل تجنب عقوبات تلغي صفقة قيمتها 110 مليار دولار، وإنه
يتابع القضية عن كثب مع الكونغرس.
AFPCopyright: AFP
التسلسل في تفسيرات اختفاء جمال خاشقجي: "محض أكاذيب"، و"قتلة مارقون"، و"شجار بالأيدي"
اعترفت المملكة العربية
السعودية رسمياً للمرة الأولى في وقت متأخر من مساء الجمعة بـ "وفاة" الصحفي
جمال خاشقجي، وذلك بعد نحو 18 يوماً على اختفائه عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول
يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقبل الإقرار السعودي الأخير، تعددت
الروايات والتفسيرات الصادرة من السعودية حول هذه الحادثة الغامضة التي تسببت في
حدوث إحدى أكثر الأزمات خطورة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية منذ أن تولى الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم، بحسب وصفه.
ووصف ترامب نفسه الرواية السعودية الأخيرة
بأنها "جديرة بالثقة" و "خطوة أولى مهمة". وكان الرئيس
الأمريكي قد أعرب عن اعتقاده بعد أيام من الحادثة، واستنادا إلى تقارير
الاستخبارات الأمريكية، أن خاشقجي قد قتل وإن "قتلة مارقين" أو غير
منضبطين قتلوه داخل القنصلية.
وترواحت الروايات السعودية الأولية بين
النفي والإصرار على أن خاشقجي خرج من مقر القنصلية في يوم الحادث على الرغم من عدم
تقديم أدلة تثبت تلك الحجة، في الوقت الذي حددت وسائل الإعلام التركية هوية 15 سعوديا
يشتبه المسؤولون الأتراك في مقتل خاشقجي مستندة إلى ما وصفه المسؤولون أدلة دامغة
وتسجيلات صوتية ومرئية.
إليكم تلخيصا لتلك الروايات السعودية
المختلفة:
-التقارير عن مقتل خاشقجي داخل القنصلية "محض أكاذيب" و
"مسرحية" لتشويه صورة المملكة
-الإصرار على أن جمال خاشقجي خرج من مقر القنصلية بعد حصوله على وثيقة
رسمية تتعلق بتوثيق طلاقه، من أجل الزواج بخطيبته خديجة جنكيز.
-تشكيل لجنة تحقيق للبحث في ظروف اختفاء خاشقجي
-الرئيس الأمريكي يعتقد أن "قتلة مارقين" نفذوا عملية اغتيال
خاشقجي
-النائب العام السعودي يعلن رسميا عن "وفاة" خاشقجي في
القنصلية بإسطنبول إثر شجار بالأيدي مع مواطنين سعوديين.
-النائب العام السعودي أن السلطات تحقق مع 18 سعوديا تمهيدا لمحاسبة
"جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
ترامب: الرواية الرسمية السعودية عن جمال جاشقجي "جديرة بالثقة"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرواية الرسمية السعودية عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي يبدو أنها "جديرة بالثقة" و "خطوة أولى مهمة".
وقال ترامب إنه لن يخاطر بالعلاقات السعودية الأمريكية، لكنه أكد على أهمية استكمال مسار التحقيقات لأن ما حدث "غير مقبول".
وقال ترامب إن السعودية حليف مهم وإنه يفضل تجنب عقوبات تلغي صفقة قيمتها 110 مليار دولار، وإنه يتابع القضية عن كثب مع الكونغرس.
التسلسل في تفسيرات اختفاء جمال خاشقجي: "محض أكاذيب"، و"قتلة مارقون"، و"شجار بالأيدي"
اعترفت المملكة العربية السعودية رسمياً للمرة الأولى في وقت متأخر من مساء الجمعة بـ "وفاة" الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد نحو 18 يوماً على اختفائه عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقبل الإقرار السعودي الأخير، تعددت الروايات والتفسيرات الصادرة من السعودية حول هذه الحادثة الغامضة التي تسببت في حدوث إحدى أكثر الأزمات خطورة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم، بحسب وصفه.
ووصف ترامب نفسه الرواية السعودية الأخيرة بأنها "جديرة بالثقة" و "خطوة أولى مهمة". وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن اعتقاده بعد أيام من الحادثة، واستنادا إلى تقارير الاستخبارات الأمريكية، أن خاشقجي قد قتل وإن "قتلة مارقين" أو غير منضبطين قتلوه داخل القنصلية.
وترواحت الروايات السعودية الأولية بين النفي والإصرار على أن خاشقجي خرج من مقر القنصلية في يوم الحادث على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت تلك الحجة، في الوقت الذي حددت وسائل الإعلام التركية هوية 15 سعوديا يشتبه المسؤولون الأتراك في مقتل خاشقجي مستندة إلى ما وصفه المسؤولون أدلة دامغة وتسجيلات صوتية ومرئية.
إليكم تلخيصا لتلك الروايات السعودية المختلفة:
-التقارير عن مقتل خاشقجي داخل القنصلية "محض أكاذيب" و "مسرحية" لتشويه صورة المملكة
-الإصرار على أن جمال خاشقجي خرج من مقر القنصلية بعد حصوله على وثيقة رسمية تتعلق بتوثيق طلاقه، من أجل الزواج بخطيبته خديجة جنكيز.
-تشكيل لجنة تحقيق للبحث في ظروف اختفاء خاشقجي
-الرئيس الأمريكي يعتقد أن "قتلة مارقين" نفذوا عملية اغتيال خاشقجي
-النائب العام السعودي يعلن رسميا عن "وفاة" خاشقجي في القنصلية بإسطنبول إثر شجار بالأيدي مع مواطنين سعوديين.
-النائب العام السعودي أن السلطات تحقق مع 18 سعوديا تمهيدا لمحاسبة "جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".