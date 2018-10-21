جمال خاشقجي: مسؤول سعودي يقدم رواية جديدة لموت خاشقجي
ملخص
- مسؤول سعودي يقدم رواية جديدة لموت خاشقجي
- ألمانيا تربط مبيعات الأسلحة للسعودية باكتمال التحقيقات في قضية خاشقجي
- وزير الخزانة الأمريكي يزور السعودية هذا الأسبوع لإجراء مباحثات حول تنسيق الجهود لمواجهة تمويل الإرهاب
- فرنسا تريد الحقيقة كاملة حول مقتل خاشقجي
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فرنسا تريد الحقيقة كاملة حول مقتل خاشقجي
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير إن اعتراف المملكة العربية السعودية بأن جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها في إسطنبول يشكل "تقدما" جديرا بالترحيب به، ولكنه حث السعودية على اتباعه بتحقيق كامل وشفاف.
وأضاف لو مير في حديث للتلفزيون الفرنسي اليوم " أسجل ملاحظة بأن السلطات السعودية غيرت موقفها واعترفت بالحقائق وقبلت بعض المسؤولية لذلك نحن نحرز تقدما، ولكن يجب الكشف عن كامل التفاصيل".
وقال لو مير إن الشكل الذي ستأخذه العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية تتوقف على الطريقة التي سيتم بها كشف الحقيقة والتحقيق الذي سيتم إجراؤه والنتائج التي سيتم التوصل إليها.
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ألمانيا تربط مبيعات الأسلحة للسعودية باكتمال التحقيقات في قضية خاشقجي
قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إنه يجب ألا توافق بلاده على بيع أسلحة للسعودية لحين اكتمال التحقيقات في ملابسات وفاة الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف ماس في حديث للتلفزيون الألماني أنه "ما دامت التحقيقات جارية وما دمنا لا نعرف ما الذي حدث هناك فلا يوجد ما يدعو لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن صادرات الأسلحة للسعودية".
وقال ماس "قطعا لن أشارك في أي نشاط في الرياض في الوقت الحالي... وأتفهم تماما وجهة نظر من ألغوا مشاركتهم".
وأضاف أن إجراء تحقيق تدعمه الأمم المتحدة في وفاة خاشقجي ربما يكون وسيلة لتحسين "موضوعية ومصداقية" أي نتائج يتم التوصل إليها.
مسؤول سعودي يقدم رواية جديدة لموت خاشقجي
قالت وكالة رويترز إن إن مسؤولا حكوميا سعوديا كبيرا عرض نسخة جديدة لما حدث داخل القنصلية السعودية في اسطنبول حول موت جمال خاشقجي.
وأضافت الوكالة أن الرواية الجديدة التي قدمها المسؤول السعودي الذي رفض الكشف عن هويته تتضمن " تفاصيل عن كيف هدد فريق من 15 سعوديا، أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في شجار عندما قاوم. ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر وكأنه غادر القنصلية".
ونقلت الوكالة عن المسؤول السعودي قوله إنه تم لف جثة خاشقجي في سجادة وتسليمها "لمتعاون محلي" للتخلص منها.
وقدم المسؤول السعودي ما قال إنها وثائق مخابرات سعودية تكشف فيما يبدو عن خطة لإعادة المعارضين بالإضافة الى الوثيقة التي تخص خاشقجي. كما عرض شهادة من أشخاص ضالعين فيما وصفها بتغطية الفريق الذي ذهب للقاء خاشقجي على ما حدث والنتائج الأولية لتحقيق داخلي. ولم يقدم دليلا لإثبات نتائج التحقيق والأدلة الأخرى.