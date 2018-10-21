جمال خاشقجي: مسؤول سعودي يقدم رواية جديدة لموت خاشقجي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير إن اعتراف المملكة العربية السعودية بأن جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها في إسطنبول يشكل "تقدما" جديرا بالترحيب به، ولكنه حث السعودية على اتباعه بتحقيق كامل وشفاف.

وأضاف لو مير في حديث للتلفزيون الفرنسي اليوم " أسجل ملاحظة بأن السلطات السعودية غيرت موقفها واعترفت بالحقائق وقبلت بعض المسؤولية لذلك نحن نحرز تقدما، ولكن يجب الكشف عن كامل التفاصيل".

وقال لو مير إن الشكل الذي ستأخذه العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية تتوقف على الطريقة التي سيتم بها كشف الحقيقة والتحقيق الذي سيتم إجراؤه والنتائج التي سيتم التوصل إليها.