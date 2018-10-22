إردوغان

جمال خاشقجي: أردوغان يتفق مع ترامب على كشف تفاصيل مقتل خاشقجي

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ملخص

  1. أردوغان يتفق مع ترامب على كشف تفاصيل مقتل خاشقجي
  2. موظفون أتراك بالقنصلية السعودية يدلون بشهاداتهم في قضية خاشقجي
  3. إندونيسيا تأمل في تحقيق "شفاف وشامل" في قضية خاشقجي
  4. ألمانيا تحث دول الاتحاد الأوروبي على وقف صادرات الأسلحة للسعودية

تغطية مباشرة

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  1. ألمانيا تحث دول الاتحاد الأوروبي على وقف صادرات الأسلحة للسعودية

    قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن تفسيرات السعودية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي غير مقنعة حتى الآن.

    وأضاف "ثمة اتفاق داخل الحكومة على أننا لن نصدر مزيدا من الأسلحة في الوقت الحالي لأننا نريد معرفة ما حدث".

    ووافقت الحكومة الألمانية منذ بداية العام على صادرات أسلحة تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو للسعودية، مما يجعلها ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر.

    وقال الوزير الألماني إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توقف صادرات الأسلحة للسعودية كي تزيد الضغط على الرياض بشأن قضية خاشقجي.

    وأضاف "من المهم بالنسبة لي أن نتوصل إلى موقف أوروبي مشترك".

    بيتر ألتماير
    Copyright: Getty Images

  2. موظفون أتراك بالقنصلية السعودية يدلون بشهاداتهم في قضية خاشقجي

    قال تلفزيون إن تي في التركي إن خمسة موظفين أتراك في القنصلية السعودية باسطنبول يدلون بشهاداتهم في تحقيق بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وفي وقت سابق ذكر التلفزيون أن 20 من موظفي القنصلية أدلوا بشهاداتهم أمام المدعين فيما له صلة بالواقعة الأسبوع الماضي.

  3. إندونيسيا تأمل في تحقيق "شفاف وشامل" في قضية خاشقجي

    قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي إن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو دعا إلى إجراء تحقيق "شفاف وشامل" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماعه اليوم مع وزير خارجية المملكة عادل الجبير.

    ريتنو مرسودي
    Copyright: Getty Images
    Image caption: ريتنو مرسودي

  4. أردوغان يتفق مع ترامب على كشف تفاصيل مقتل خاشقجي

    أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تقول الرياض إنه توفي إثر مشاجرة داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

    وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان قد اجريا اتصالات هاتفية مع عائلة خاشقجي أعربا خلالها عن عزائهما لذوي الصحفي السعودي.

    يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل الدولية المشككة في الرواية السعودية لمقتل خاشقجي، حيث قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن برلين لن تصدر السلاح إلى الرياض بسبب قضية الصحفي السعودي.

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