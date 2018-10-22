جمال خاشقجي: أردوغان يتفق مع ترامب على كشف تفاصيل مقتل خاشقجي

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تقول الرياض إنه توفي إثر مشاجرة داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان قد اجريا اتصالات هاتفية مع عائلة خاشقجي أعربا خلالها عن عزائهما لذوي الصحفي السعودي.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل الدولية المشككة في الرواية السعودية لمقتل خاشقجي، حيث قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن برلين لن تصدر السلاح إلى الرياض بسبب قضية الصحفي السعودي.