مقتل جمال خاشقجي: أردوغان يكشف تفاصيل العملية
ملخص
- مقتل جمال خاشقجي: وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لم تقدم بعد معلومات لأي دولة
- الرئيس التركي يكشف تفاصيل عملية قتل خاشقجي
- كندا مستعدة لتجميد صفقة أسلحة مع السعودية
- فيديو يظهر على ما يبدو " حرق موظفي القنصلية السعودية أدلة" على مقتل خاشقجي
- أردوغان يطالب السعودية بالكشف عن المتعاون المحلي ومكان الجثة
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عاجلالكرملين الروسي يقول إن الموقف السعودي يؤكد أن العائلة المالكة في السعودية لا صلة لها بقضية خاشقجي
عاجلأردوغان: أطالب السعودية بالكشف عن المتعاون المحلي الذي تقول إن الجيثة سلمت له.
عاجلأردوغان: أطالب السلطات السعودية بمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي في اسطنبول
عاجلأردوغان: لا أشك في نزاهة الملك السعودي
عاجلأردوغان: إلقاء اللوم على بعض عناصر الاستخبارات لن يرضي تركيا ولا المجتمع الدولي
عاجلأردوغان: لا يمكن كتم الموضوع أو إغلاق هذا الملف دون الإجابات على كل الأسئلة لدينا
عاجلأردوغان: من هو المتعاون المحلي الذي تتكلم عنه السلطات السعودية؟
عاجلأردوغان: لماذا لم يتم الكشف عن مكان الجثة حتى الآن؟
عاجلأردوغان: نريد إجابات على سؤال من أعطى التعليمات لفريق القتل السعودي
عاجلأردوغان: هذه الجريمة لم تكن عفوية وكان مخططا لها بشكل كبير
عاجلأردوغان: السعودية اتخذت خطوة مهمة ونطالبها بالسعي للكشف عن المتورطين في هذه القضية من أسفل السلم إلى أعلاه
عاجلأردوغان: أكدت الأدلة والبراهين أن جمال خاشقجي قتل بطريقة وحشية تجرح ضمير الإنسانية بشكل بالغ
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http://www.bbc.com/arabic/tvandradio/2013/05/000000_bbcarabic_livetv
عاجلأجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب في 21 أكتوبر/تشرين الأول واتفقنا على كشف الغموض عن ملابسات قضية مقتل خاشقجي
عاجلأردوغان: معاهدة فيينا لا تمنع إجراء تحقيق في مثل هذه الجريمة الوحشية وسنقوم بالتحقيقات اللازمة
عاجلأردوغان: جريمة القتل وقعت داخل حدود الجمهورية التركية
عاجلأردوغان: السعودية اعتقلت 18 شخصا على صلة بقضية قتل خاشقجي
عاجلأردوغان: أبلغت الملك سلمان أن القنصل السعودي لم يكن على قدر كاف من الكفاءة
عاجلأردوغان: السلطات السعودية أنكرت علمها بمصير خاشقجي ثم بعد مرور الأيام اعترفت
عاجلأردوغان: ثمة تخطيط مسبق لعملية قتل خاشقجي وقد وصل 15 شخصا من رجال المخابرات الى تركيا لتنفيذها