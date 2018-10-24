مقتل جمال خاشقجي: إيران تقول إن قبيلة تحكم السعودية تدعمها أمريكا قتلت خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد وإن بلاده تقوم بالتفتيش وإستخراج الأدلة والعالم يتابع هذه القضية عن كثب.

وردا على انتقادات المعارضة بسبب تاخر السلطات التركية بالتعاطي مع قضية خاشقجي، قال الرئيس التركي يبدو أنهم لا يعرفون ما هي إتفاقية فيينا ويتوجب أن يتطلعوا عليها.