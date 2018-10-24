مقتل جمال خاشقجي: إيران تقول إن قبيلة تحكم السعودية تدعمها أمريكا قتلت خاشقجي
ملخص
- أمريكا تحظر دخول المسؤولين عن مقتل خاشقجي أراضيها وتبحث فرض عقوبات
- السعودية لن تعاقب البنوك التي قاطعت مؤتمر الاستثمار
- إيران تتهم أمريكا بدعم السعودية في قتل خاشقجي
- أردوغان يقول إن التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد
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أردوغان يقول إن التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد وإن بلاده تقوم بالتفتيش وإستخراج الأدلة والعالم يتابع هذه القضية عن كثب.
وردا على انتقادات المعارضة بسبب تاخر السلطات التركية بالتعاطي مع قضية خاشقجي، قال الرئيس التركي يبدو أنهم لا يعرفون ما هي إتفاقية فيينا ويتوجب أن يتطلعوا عليها.
إيران تتهم أمريكا بدعم السعودية في قتل خاشقجي
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قتل الصحفي جمال خاشقجي جريمة منظّمة لم تكن لتحصل لولا دعم الولايات المتحدة للرياض.
وأضاف روحاني أن مقتل خاشقجي يكشف طبيعة النظام الذي يحكم البلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين.
وقال روحاني إن الفكر الذي أدى إلى قتل خاشقجي هو الفكر نفسه الذي أنشأ تنظيم داعش في المنطقة.
وأضاف أن مواقف دول العالم من هذه الجريمة تمثّل امتحانا لمدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا وأميركا.
وقال روحاني إن هناك ما يشبه قبيلة تحكم دولة في السعودية وتتمتّع بدعم أمني وترتكب جريمة كهذه استناداً لحماية قوة كبرى لها.
السعودية لن تعاقب البنوك التي قاطعت مؤتمر الاستثمار
قال أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي إن بلاده لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض.
وأكد في مقابلة مع قناة تلفزيونية سعودية التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار.
أمريكا تحظر دخول المسؤولين عن مقتل خاشقجي أراضيها وتبحث فرض عقوبات
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة حددت بعض المسؤولين السعوديين الضالعين في قتل الصحفي جمال خاشقجي وإنها تتخذ إجراءات منها إلغاء تأشيرات الدخول وبحث فرض عقوبات.
وصرح للصحفيين "تلك العقوبات لن تكون كلمة الولايات المتحدة الأخيرة بشأن القضية... نوضح دون لبس أن الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذا النوع من الأفعال القاسية لإسكات السيد خاشقجي الصحفي عن طريق العنف".