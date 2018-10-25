وزير الطاقة السعودي يطالب الشركات التي قاطعت مؤتمر دافوس الصحراء بالاعتذار

تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علنا لأول مرة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ووصف الجريمة بأنها "مؤلمة لكل السعوديين". ووعد بن سلمان في خطابه في المؤتمر الاستثماري المقام في الرياض بمعاقبة المسؤولين عن تلك الجريمة.

وأوضح ولي العهد السعودي أن بلاده تنسق مع تركيا للوصول إلى نتائج بشأن الحادث، مشددا على أن العلاقات مع تركيا مميزة وأنه لن يكون هناك أي شرخ بينها والسعودية.

وكان خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل ثلاثة أسابيع في واقعة وصفها الرئيس التركي أردوغان بالقتل السياسي المتعمد.

AFP Copyright: AFP