وزير الطاقة السعودي يطالب الشركات التي قاطعت مؤتمر دافوس الصحراء بالاعتذار
ملخص
- مقتل جمال خاشقجي: محمد بن سلمان يصف الجريمة بـ "المؤلمة لكل السعوديين"
- وزير الطاقة السعودي يطالب الشركات التي قاطعت مؤتمر دافوس الصحراء بالاعتذار
- صلاح يتألق ويحرز هدفين في فوز ليفربول على رد ستار
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صلاح يتألق ويحرز هدفين في فوز ليفربول على رد ستار
تألق اللعب المصري محمد صلاح بتسجيل هدفين في فوز ليفربول 4-صفر على رد ستار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومنحت تسديدة صلاح بعد تمريرة من شيردان شاكيري التقدم 2-صفر لليفربول وأضاف اللاعب المصري هدفه الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.
وبذلك يصبح صلاح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا مع الفريق. وقد وصل صلاح إلى رقمه الحالي في 65 مباراة متفوقا بفارق 12 مباراة عن ألبرت ستابينز صاحب الرقم السابق في أربعينات القرن الماضي.
عاجلوزير الطاقة السعودي يطالب الشركات التي قاطعت مؤتمر دافوس الصحراء بالاعتذار
طالب خالد الفالح وزير الطاقة السعودي الشركات التي قاطعت دافوس الصحراء بالاعتذار، وذلك بحسب قناة الإخبارية السعودية.
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مقتل جمال خاشقجي: محمد بن سلمان يصف الجريمة بـ "المؤلمة لكل السعوديين"
تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علنا لأول مرة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ووصف الجريمة بأنها "مؤلمة لكل السعوديين". ووعد بن سلمان في خطابه في المؤتمر الاستثماري المقام في الرياض بمعاقبة المسؤولين عن تلك الجريمة.
وأوضح ولي العهد السعودي أن بلاده تنسق مع تركيا للوصول إلى نتائج بشأن الحادث، مشددا على أن العلاقات مع تركيا مميزة وأنه لن يكون هناك أي شرخ بينها والسعودية.
وكان خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل ثلاثة أسابيع في واقعة وصفها الرئيس التركي أردوغان بالقتل السياسي المتعمد.