مقتل جمال خاشقجي: أردوغان يسأل من الذي أرسل فريق الـ 15 إلى تركيا؟ وألمانيا ترحب بموقف مشترك من صادرات السلاح للسعودية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان\nعلى ضرورة أن تكشف السعودية عن مكان جثمان خاشقجي. وقال أردوغان في اجتماع حزبي إن\nتسليط الضوء على هذه القضية وعلى هذا المستوى جاء ثمرة عمل الشرطة والاستخبارات\nوالتحقيقات القضائية. وطرح الرئيس التركي سؤالا هو من\nالذي أرسل فريق الـ 15 إلى تركيا لقتل الصحفي جمال خاشقجي؟ ودعا السلطات السعودية إلى الكشف\nعن المتعاون التركي المحلي.
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عاجلأردوغان: يجب على السعودية أن تكشف عن مكان جثة خاشقجي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن تكشف السعودية عن مكان جثمان خاشقجي.
وقال أردوغان في اجتماع حزبي إن تسليط الضوء على هذه القضية وعلى هذا المستوى جاء ثمرة عمل الشرطة والاستخبارات والتحقيقات القضائية.
وطرح الرئيس التركي سؤالا هو من الذي أرسل فريق الـ 15 إلى تركيا لقتل الصحفي جمال خاشقجي؟
ودعا السلطات السعودية إلى الكشف عن المتعاون التركي المحلي.
عاجلأردوغان: من الذي أرسل فريق الـ 15 إلى تركيا؟
مضاد حيوي جديد ضد البكتيريا التي لا تتأثر بالعقاقير
يقول علماء انهم اكتشفوا مضادا حيويا جديدا يمكنه أن يساعد على مكافحة البكتيريا التي لا تتأثر بالعقاقير.
ويستطيع هذا المضاد الجديد الذي يحمل اسم سيفي ديروكولاختراق البكتيريا من خلال التصاقه بمعدن الحديد الذي لا بد للخلايا من امتصاصه كي تبقى على قيد الحياة، ومن ثم فإنه يقضي على البكتيريا من الداخل.
وقد ُوصفت التجارب الأولية بأنها واعدة.
اليابان والصين في منعطف تاريخي
أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعلاقات بلاده مع الصين، قائلا انها وصلت الى منعطف تاريخي.
ووقع آبي ونظيره الصيني عددا من الاتفاقيات التجارية في بكين بهدف تعزيز التعاون بين أكبر كيانين اقتصاديين في آسيا.
ويقول محللون إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادرات البلدين الى الولايات المتحدة دفعتهما الى التقارب.
مقتل جمال خاشقجي: ألمانيا ترحب بموقف مشترك من صادرات السلاح للسعودية
رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية.
وذكر الوزير في حديث إذاعي خلال زيارة إلى تركيا أن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي، وأضاف أن تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا ما تبنت البلدان الأوروبية موقفا مشتركا.
وكان النائب العام السعودي قال الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.