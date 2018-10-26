مقتل جمال خاشقجي: أردوغان يسأل من الذي أرسل فريق الـ 15 إلى تركيا؟ وألمانيا ترحب بموقف مشترك من صادرات السلاح للسعودية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن تكشف السعودية عن مكان جثمان خاشقجي.

وقال أردوغان في اجتماع حزبي إن تسليط الضوء على هذه القضية وعلى هذا المستوى جاء ثمرة عمل الشرطة والاستخبارات والتحقيقات القضائية.

وطرح الرئيس التركي سؤالا هو من الذي أرسل فريق الـ 15 إلى تركيا لقتل الصحفي جمال خاشقجي؟

ودعا السلطات السعودية إلى الكشف عن المتعاون التركي المحلي.