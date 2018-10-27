مقتل جمال خاشقجي: أمريكا تقول إن مقتل خاشقجي لن يضعف علاقاتها مع السعودية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن أحداثا مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط وإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية مع المسؤولين عنها.

وأضاف ماتيس في مؤتمر (حوار المنامة) في البحرين "مع وضع مصالحنا جميعا في السلام في الاعتبار وكذلك احترامنا الذي لا يتزعزع للسلام، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية لا بد وأن يثير قلقنا جميعا بقوة".

وأضاف "إن عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي في وقت تشتد الحاجة إليه".

ولكن ماتيس قال إن الواقعة لن تضعف العلاقات الأمريكية مع السعودية.