"العيش تحت الأرض بالغوطة" في حفل جوائز "روري بيك"، وناشطة سعودية تحذف "تويتر" لأنه أصبح "أداة للطغاة"

تحطمت مروحية يملكها صاحب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في موقف سيارات خارج أرض الملعب بعد وقت قصير من إقلاعها بعد انتهاء إحدى المباريات.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن مصير مالك النادي رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا ولكن مصدرا مقربا من العائلة قال لبي بي سي إن مالك النادي كان على متن المروحية.

وكان ليستر سيتي يلعب أمام فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب كينغ باور.

وأظهرت صور لموقع الحادث ألسنة لهب هائلة تتصاعد من موقف السيارات وذلك على الرغم من إطفائها لاحقا، حسبما ذكرت تقارير.