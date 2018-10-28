"العيش تحت الأرض بالغوطة" في حفل جوائز "روري بيك"، وناشطة سعودية تحذف "تويتر" لأنه أصبح "أداة للطغاة"
ملخص
- "العيش تحت الأرض في الغوطة" في حفل جوائز "روري بيك"
- ناشطة سعودية تحذف "تويتر" لأنه أصبح "أداة للطغاة"
- تحطم مروحية صاحب نادي ليستر سيتي الإنجليزي خارج أرض الملعب
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بواسطة أحمد ماهر
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تحطم مروحية صاحب نادي ليستر سيتي الإنجليزي خارج أرض الملعب
تحطمت مروحية يملكها صاحب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في موقف سيارات خارج أرض الملعب بعد وقت قصير من إقلاعها بعد انتهاء إحدى المباريات.
ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن مصير مالك النادي رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا ولكن مصدرا مقربا من العائلة قال لبي بي سي إن مالك النادي كان على متن المروحية.
وكان ليستر سيتي يلعب أمام فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب كينغ باور.
وأظهرت صور لموقع الحادث ألسنة لهب هائلة تتصاعد من موقف السيارات وذلك على الرغم من إطفائها لاحقا، حسبما ذكرت تقارير.
ناشطة سعودية تحذف "تويتر" لأنه أصبح "أداة للطغاة"
حذفت الناشطة الحقوقية السعودية منال الشريف حسابها على تويتر، أثناء كلمة لها في في مؤتمر بالعاصمة السويدية استوكهولم، قائلة إنه أصبح "أداة للطغاة والدول المستبدة".
وأعربت منال، التي حذفت أيضا صفحتها على فيسبوك، ، عن سخطها بسبب تحول أكبر منصتين لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم إلى ساحة لإسكات المعارضين والمعارضات وترهيبهم من قبل حسابات وهمية وحقيقية تمولها حكومات مستبدة، فضلا عن نشر أخبار زائفة، على حد وصفها.
وكانت منال واحدة من أبرز الناشطات السعوديات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة.
وفي مقابلة مع بي بي سي عربي في مايو/آيار الماضي، انتقدت منال، التي تعيش حاليا في أستراليا، ما وصفته بحملة في السعودية تستهدف المهتمين بحقوق المرأة، وقالت: "الآن عدنا لنقطة الصفر، رجعنا للدولة البوليسية".
وأشارت إلى أنها تلقت "تهديدات بالقتل" عبر شبكة الانترنت.
"العيش تحت الأرض في الغوطة" في حفل جوائز "روري بيك"
تراجعت وزارة الداخلية البريطانية عن قرارها برفض تأشيرة دخول للصحفي السوري همام حصري للمشاركة في حفل توزيع جوائز "روري بيك" المرموقة في لندن، بعد أن دخلت بتغطيته الصحفية لشبكة "آي تي في" البريطانية القائمة القصيرة.
وقالت السلطات البريطانية إن الشبكة التلفزيونية تقدمت بأوراق مطلوبة من الصحفي السوري، ومن بينها عقد إيجار لمدة عام في تركيا، وتذكرة لرحلة العودة، والتعهد بمرافقته وتحمل نفقاته طوال فترة إقامته، وخطاب تزكية من الرئيس التنفيذي لها، جون هاردي.
ورُشح همام، 32 عاما، للحصول على جائزة في الحفل السنوي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لتقاريره الميدانية من الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، خاصة تقاريره التي رصدت المأساة الإنسانية في أعقاب هجوم كيميائي عليها في أغسطس/آب عام 2013 والحياة الصعبة لأسر سورية عاشت تحت الأرض في أنفاق هربا من القصف الجوي بالطائرات الحربية والبراميل المتفجرة.
ورفضت الداخلية البريطانية بداية طلبين من همام للحصول على تأشيرة دخول بسبب عدم تقديمه ما يثبت أنه سيعود إلى تركيا التي يقيم فيها مع زوجته وأسرته.