تقرير: "السعودية أسوأ الأماكن للملحدين لأنها تساوي بين عدم الإيمان والإرهاب"
ملخص
- النائب العام السعودي يصل إلى اسطنبول
- تفجير يستهدف مفوضية الانتخابات في أفغانستان
- إدانة رئيس وزراء بنغلاديش السابقة بالفساد
- السعودية وإيران أسوأ الأماكن للملحدين
- روس يتلون أسماء ضحايا إرهاب الدولة السوفييتية
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عاجلوزير الخارجية التركي يقول إن مشاركة المعلومات بين النائب العام السعودي والنائب العام التركي مفيدة
عاجلانتهاء اجتماع النائب العام السعودي مع نظيره التركي بعد 75 دقيقة
روس يتلون أسماء ضحايا إرهاب الدولة السوفييتية
يقام احتفال في العاصمة الروسية موسكو لتلاوة أسماء ضحايا إرهاب الدولة السوفييتية.
ويعقد هذا الحدث سنويا منذ أكثر من عقد من الزمن عند أقدم نصب تذكاري في البلاد للملايين الذين كانوا ضحايا النظام الشمولي السوفياتي.
وكانت السلطات الروسية تراجعت عن محاولات نقل النصب التذكاري.
ويصطف الناس قبالة صخرة سولوفتسكي القريبة من مقر جهاز الأمن الداخلي لقراءة أسماء ومهن وتواريخ إعدام الآلاف من سكان موسكو.
السعودية وإيران أسوأ الأماكن للملحدين
قال الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي إن المملكة العربية السعودية وإيران وأفغانستان هي أسوأ الأماكن التي يمكن أن يكون فيها الشخص ملحداً.
وفي تقرير جديد يصنف كل بلد على أساس التمييز ضد الإنسانيين أو أولئك الذين لا يؤمنون بأي دين، جاءت المملكة العربية السعودية في قاع الترتيب بسبب قانون يساوي عدم الدين بالإرهاب.
وقال رئيس الاتحاد أندرو كوبسون إنه في الوقت الذي تتنامى فيه النزعة القومية فإن الأشخاص الذين يتحلون بالشجاعة لانتقاد الزعماء الدينيين المحافظين لا يزالون يتعرضون للتشكيك في أنهم غير وطنيين ومخربين.
وخلص التقرير إلى أن تايوان وهولندا وبلجيكا هي أفضل الأماكن لغير المؤمنين بأي دين.
إدانة رئيس وزراء بنغلاديش السابقة بالفساد
قضت محكمة في بنغلاديش على زعيم المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء بالسجن لمدة سبع سنوات إضافية بسبب تهم تتعلق بالفساد.
وتتعلق القضية المرفوعة ضدها بأموال تبرعت بها إلى مؤسسة خيرية، ولكن مؤيدي القضية يقولون إنها ذات دوافع سياسية.
وحُكم على خالدة بالفعل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال من دار للأيتام.
ورفضت خالدة ضياء هذه المزاعم وطالبت بالعدالة.
وقد تؤدّي إدانتها إلى حرمانها من المنافسة في الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
تفجير يستهدف مفوضية الانتخابات في أفغانستان
قتل شخصان وأصيب ستة في تفجير انتحاري أمام المقر الرئيسي للمفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول.
وذكرت الأنباء أن شخصا فجر نفسه بالقرب من سيارة كانت متوقفة على بعد أمتار فقط من سيارات العاملين بالمفوضية.
مقتل جمال خاشقجي: النائب العام السعودي يصل إلى اسطنبول
ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن سعود المعجب النائب العام السعودي الذي يشرف على التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصل إلى اسطنبول أثناء ليل الأحد قبيل محادثات متوقعة مع رئيس الادعاء في اسطنبول.
وقالت الوكالة إن النائب العام السعودي سيتفقد أيضا القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قتل خاشقجي قبل ثلاثة أسابيع.
وأعد ممثلو الادعاء الأتراك طلبا لتسليم 18 مشتبها بهم من السعودية التي ألقت القبض عليهم في إطار التحقيقات.
ومن بين هؤلاء المشتبه بهم فريق أمني يضم 15 رجلا تقول تركيا إنهم وصلوا إليها قبل ساعات من مقتل خاشقجي ونفذوا الأمر.
وقال أردوغان يوم السبت إن وزارة العدل التركية نقلت إلى الجانب السعودي طلب تسليم المشتبه بهم.