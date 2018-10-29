تقرير: "السعودية أسوأ الأماكن للملحدين لأنها تساوي بين عدم الإيمان والإرهاب"

قال الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي إن المملكة العربية السعودية وإيران وأفغانستان هي أسوأ الأماكن التي يمكن أن يكون فيها الشخص ملحداً.

وفي تقرير جديد يصنف كل بلد على أساس التمييز ضد الإنسانيين أو أولئك الذين لا يؤمنون بأي دين، جاءت المملكة العربية السعودية في قاع الترتيب بسبب قانون يساوي عدم الدين بالإرهاب.

وقال رئيس الاتحاد أندرو كوبسون إنه في الوقت الذي تتنامى فيه النزعة القومية فإن الأشخاص الذين يتحلون بالشجاعة لانتقاد الزعماء الدينيين المحافظين لا يزالون يتعرضون للتشكيك في أنهم غير وطنيين ومخربين.

وخلص التقرير إلى أن تايوان وهولندا وبلجيكا هي أفضل الأماكن لغير المؤمنين بأي دين.