ترامب لقافلة المهاجرين على الحدود: الجيش بانتظاركم، ودعوات لتسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بـ "جمال خاشقجي"
ملخص
- ترامب لقافلة المهاجرين على الحدود: الجيش بانتظاركم
- دعوات لتسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بـ "جمال خاشقجي"
- الجزائري محرز يهدي مانشستر سيتي الفوز على توتنهام
- أردوغان يكشف مطالب بلاده من السعودية في قضية خاشقجي
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بواسطة أحمد ماهر و محمد حسين
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عاجلأردوغان يكشف مطالب بلاده من السعودية في قضية خاشقجي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المدعي العام التركي طلب من المدعي العام السعودي الكشف عن اسم الشخص الذي أرسل فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف أردوغان في كلمة للصحفيين في البرلمان أن المدعي العام التركي قال لنظيره السعودي أن المتهمين السعوديين يمكن أن يحاكموا في تركيا وإن على السعودية الكشف عن المتعاون المحلي المتورط في اخفاء جثة خاشقجي.
الجزائري محرز يهدي مانشستر سيتي الفوز على توتنهام
استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق الأهداف بعد فوزه 1-صفر على توتنهام هوتسبير بفضل هدف مبكر أحرزه رياض محرز في استاد ويمبلي بلندن.
وبدأت هجمة الهدف بعد ست دقائق عن طريق الحارس إيدرسون وأخفق المدافع كيران تريبيير في إبعادها لتصل سهلة إلى رحيم سترلينج الذي مرر إلى محرز ليسجل اللاعب الجزائري في الشباك في الدقيقة السادسة.
واحتفل اللاعب الجزائري برفع يديه إلى السماء وسط حزن كبير على رحيل مالك نادي ليستر سيتي جراء تحطم مروحيته قبل أيام.
دعوات لتسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بـ "جمال خاشقجي"
دعا صحفيون أمريكيون بارزون، كمراسل نيويورك تايمز للشؤون الدولية ديفيد كيرك باتريك، إلى تسمية شارع السفارة الأمريكية في واشنطن بـ "جمال خاشقجي".
وقد لفتت قضية مقتل الصحفي السعودي الأنظار - بطريقة غير مسبوقة - إلى السعودية ووضعتها قيد التمحيص، بعد أن قدمت روايات متضاربة لما حدث خلال الأسابيع التالية للحادث.
وكان خاشقجي، 59 عاما، والذي كان يسهم بالكتابة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، منتقدا لسياسات المملكة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والاعتقالات التي طالت ناشطين وناشطات ودعاة ورجال أعمال.
واختفى خاشقجي عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول لإتمام وثائق زواجه من خطيبته التركية.
وأفادت تقارير في وسائل إعلام تركية بأنه قتل وقطعت أوصاله على يد فريق أرسل من السعودية خصيصا لإسكاته. وأقرت السلطات السعودية بمقتله داخل القنصلية وألقت السلطات القبض على أكثر من 18 شخصا للاشتباه في تورطهم بالحادث.
ترامب لقافلة المهاجرين على الحدود: الجيش بانتظاركم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها ستنشر أكثر من خمسة آلاف جندي على الحدود الأمريكية المكسيكية .
تأتي الخطوة عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقافلة من المهاجرين من دول وسط أمركا اللاتينية من أن الجيش الأمريكي جاهز لمواجهتهم. الا أن القافلة لاتزال تتجه شمالا نحو الحدود الأمريكية.
وقال ترامب إن القافلة تضم "مهاجرين من الشرق الأوسط" أيضا، لكي يتمكنوا من الدخول إلى الولايات المتحدة لإشاعة الفوضى.
ويمثل نشر مثل هذه القوة من الجش الأمريكي زيادة كبيرة من عدد هذه القوات المقدر أصلا الأسبوع الماضي حينما قال مسؤولون أمريكيون أن حوالي 800 من القوات العاملة سترسل لتعزيز الأمن في كل من تكساس وآريزونا وكاليفورنيا .
وستنضم هذه القوة نحو ألفين من أفراد الحراسة والأمن الموجودين في هذه المناطق. ويبدو أن ارسال أعداد أكبر اعتمد على رد الفعل الواجب حيال حجم قافلة المهاجرين أو القوافل الأخرى ودعم الأمن اضافة لتوفير دوريات جمركية وحدودية للنقل البري والجوي والمعدات والمساعداتالطبية والتخطيط العسكري.
الرحلة الطويلة والشاقة لقافلة المهاجرين المستمرة في مشوارها خلفت الأطفال عرضة لسوء الأحوال الجوية ، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة ،وعدم توفر مأوى مناسب ؛ بلأصيب بعضهمبالفعل بالمرض أو عانى من الجفاف ، وفقاً لفرق اليونيسف على الأرض.