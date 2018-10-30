ترامب لقافلة المهاجرين على الحدود: الجيش بانتظاركم، ودعوات لتسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بـ "جمال خاشقجي"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المدعي العام التركي طلب من المدعي العام السعودي الكشف عن اسم الشخص الذي أرسل فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف أردوغان في كلمة للصحفيين في البرلمان أن المدعي العام التركي قال لنظيره السعودي أن المتهمين السعوديين يمكن أن يحاكموا في تركيا وإن على السعودية الكشف عن المتعاون المحلي المتورط في اخفاء جثة خاشقجي.