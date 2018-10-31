النائب العام السعودي

مقتل جمال خاشقجي: النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية

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ملخص

  1. النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية

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  1. النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية

    قالت وكالة دمير أورين التركية للأنباء إن النائب العام السعودي سعود المعجب أجرى محادثات أثناء الليل مع مسؤولين في المخابرات التركية بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

    وأضافت أن المعجب غادر فندقه بعد منتصف الليل وتوجه إلى المقر الإقليمي لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي في اسطنبول.

    ولم تذكر الوكالة إلى متى استمر الاجتماع قبل عودة المعجب لفندقه.

    سعود المعجب مغادرا القنصلية في اسطنبول
    Copyright: Getty Images
    Image caption: سعود المعجب مغادرا القنصلية في اسطنبول
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