مقتل جمال خاشقجي: النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية

النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية
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النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية
قالت وكالة دمير أورين التركية للأنباء إن النائب العام السعودي سعود المعجب أجرى محادثات أثناء الليل مع مسؤولين في المخابرات التركية بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأضافت أن المعجب غادر فندقه بعد منتصف الليل وتوجه إلى المقر الإقليمي لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي في اسطنبول.
ولم تذكر الوكالة إلى متى استمر الاجتماع قبل عودة المعجب لفندقه.
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time_stated_uk
النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية
قالت وكالة دمير أورين التركية للأنباء إن النائب العام السعودي سعود المعجب أجرى محادثات أثناء الليل مع مسؤولين في المخابرات التركية بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأضافت أن المعجب غادر فندقه بعد منتصف الليل وتوجه إلى المقر الإقليمي لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي في اسطنبول.
ولم تذكر الوكالة إلى متى استمر الاجتماع قبل عودة المعجب لفندقه.