الأمير تركي بن فيصل: "شيطنة السعودية" تهدد العلاقات مع الولايات المتحدة، والانتهاكات الجنسية في المؤسسات الرسمية بكوريا الشمالية "كالوباء"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس إن الانتهاكات الجنسية التي يقوم بها مسؤولون في مواقع رسمية في كوريا الشمالية متفشية "كالوباء".

وأجرى محققون من المنظمة الدولية مقابلات مع أكثر من 60 شخصا من كوريا الشمالية رحلوا عن البلاد.

ووصف هؤلاء الانتهاكات الجنسية والعنف بأنهما ”شائعان لدرجة أنهما أصبحا مقبولين في إطار الحياة العادية.

وقالت المنظمة إن إفادات من أجريت معهم مقابلات ترسم صورة للانتهاكات الجنسية، ومنها الاغتصاب، بانها منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن الكثير من النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات لم يدركن أن الجنس القسري شيء ينبغي ألا يحدث بشكل شبه يومي.

Quote Message: هذه ليست مسألة تشكل تهديدا للنظام... ولهذا السبب فإن عدم فعل الحكومة أي شيء لمنع الانتهاكات الجنسية التي يمارسها المسؤولون هو أمر مروع. from كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش هذه ليست مسألة تشكل تهديدا للنظام... ولهذا السبب فإن عدم فعل الحكومة أي شيء لمنع الانتهاكات الجنسية التي يمارسها المسؤولون هو أمر مروع. كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش