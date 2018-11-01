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الأمير تركي بن فيصل: "شيطنة السعودية" تهدد العلاقات مع الولايات المتحدة، والانتهاكات الجنسية في المؤسسات الرسمية بكوريا الشمالية "كالوباء"

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ملخص

  1. الأمير تركي بن فيصل: "شيطنة السعودية" تهدد العلاقات مع الولايات المتحدة
  2. الانتهاكات الجنسية في المؤسسات الرسمية بكوريا الشمالية "كالوباء"

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر

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  1. الانتهاكات الجنسية في المؤسسات الرسمية بكوريا الشمالية "كالوباء"

    قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس إن الانتهاكات الجنسية التي يقوم بها مسؤولون في مواقع رسمية في كوريا الشمالية متفشية "كالوباء".

    وأجرى محققون من المنظمة الدولية مقابلات مع أكثر من 60 شخصا من كوريا الشمالية رحلوا عن البلاد.

    ووصف هؤلاء الانتهاكات الجنسية والعنف بأنهما ”شائعان لدرجة أنهما أصبحا مقبولين في إطار الحياة العادية.

    وقالت المنظمة إن إفادات من أجريت معهم مقابلات ترسم صورة للانتهاكات الجنسية، ومنها الاغتصاب، بانها منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن الكثير من النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات لم يدركن أن الجنس القسري شيء ينبغي ألا يحدث بشكل شبه يومي.

    Quote Message: هذه ليست مسألة تشكل تهديدا للنظام... ولهذا السبب فإن عدم فعل الحكومة أي شيء لمنع الانتهاكات الجنسية التي يمارسها المسؤولون هو أمر مروع. from كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش
    كينيث روثالمدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش
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    Copyright: Getty Images
    Image caption: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

  2. الأمير تركي بن فيصل: "شيطنة السعودية" تهدد العلاقات مع الولايات المتحدة

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    Copyright: Getty Images
    Image caption: الأمير تركي بن فيصل آل سعود.

    قال الأمير تركي بن فيصل آل سعود الرئيس السابق للاستخبارات السعودية إن "شيطنة" بلاده في الولايات المتحدة، بسبب قضية جمال خاشقجي، تهدد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

    وأشار الأمير تركي، الذي كان خاشقجي مستشارا له يوما، أن العلاقات الأمريكية السعودية تخطت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاما، وأضاف "ها هي هذه العلاقة مهددة اليوم من جديد".

    وجاءت كلمة الأمير تركي، الذي كان سفيرا للسعودية في واشنطن ولندن، بعد أن قال المدعي العام في إسطنبول يوم الثلاثاء إن خاشقجي قتل خنقا في عملية قتل كانت مدبرة سلفا وإن جثته قطعت بعد ذلك.

    واتهم بعض المشرعين الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بأنه أمر بقتل خاشقجي وهددوا بفرض عقوبات على السعودية.

    Quote Message: نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل. from الأمير تركي في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية.
    الأمير تركي في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية.
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    Copyright: Getty Images
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