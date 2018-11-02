بولسونارو يتعهد بنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس، وولي عهد السعودية يلتقي رموزا إنجيلية في الرياض

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس وفدا من رموز المسيحية الإنجيلية الأمريكية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وضم الوفد أعضاء مؤيدين لإسرائيل، ووصفتهم صحيفة "جيروسلام بوست" الإسرائيلية بأنهم "سفراء غير رسميين" لإسرائيل التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع السعودية، كما أن بعضهم أيضا يقدم المشورة الدينية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول "رويترز" إن من بين الأعضاء الزائرين مايك إيفانز مؤسس جماعة (جيروزالم براير تيم) أو (فريق الصلاة في القدس) الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "زعيم صهيوني أمريكي-مسيحي ورع".

وقال أعضاء الوفد في بيان إن الهدف الرئيس من الزيارة هو حث دول إسلامية كبرى في المنطقة كالسعودية على بث روح التسامح مع الأقلية المسيحية. وزار بعض أعضاء الوفد من قبل مصر والإمارات العربية المتحدة.

وكانت الرياض وجهت دعوة منذ شهرين تقريبا للوفد للقاء ولي العهد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتزامنت الزيارة مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أثار مقتله داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول تغطية إعلامية كبيرة وضغوط كبيرة على السعودية.

وبعد أن ظلت الرياض تنفي لأيام عدة معرفتها بمصير خاشقجي، وقالت أول الأمر إنه غادر القنصلية حيا، عادت لتقر بأنه قتل في مبنى القنصلية. وعقب ذلك، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن قتل خاشقجي كان "مدبرا"، ووعدت السلطات بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.