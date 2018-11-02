بولسونارو يتعهد بنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس، وولي عهد السعودية يلتقي رموزا إنجيلية في الرياض
ملخص
- بولسونارو يتعهد بنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس
- ولي عهد السعودية يلتقي رموزا للمسيحية الإنجيلية في الرياض
- نتنياهو يدين مقتل خاشقجي ويصفه بـ "المروع" لكن "التركيز" يجب أن يظل منصبا على إيران
- مصر تطالب فصائل غزة بـ "تهدئة مسيرات العودة" مقابل تخفيف الحصار
- الشرطة البريطانية: الحادثة بالقرب من مقر شركة "سوني" غربي لندن لا علاقة لها بالإرهاب
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بواسطة أحمد ماهر
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عاجلالشرطة البريطانية: الحادثة بالقرب من مقر شركة "سوني" غربي لندن لا علاقة لها بالإرهاب
- إصابة شخصين في حادثة طعن بالقرب من مقر "سوني ميوزك" في حي كينسنغتون
- الشرطة تلقي القبض على شخص، وتخلي مقر الشركة ومحيطه كإجراء تحرزي
عاجلنتنياهو يدين مقتل خاشقجي ويصفه بـ "المروع" لكن "التركيز" يجب أن يظل منصبا على إيران
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن تركيز بلاده يجب أن يظل منصبا على إيران.
- وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز وصف اليوم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنه "عمل خسيس" ولكنه قال إن إسرائيل معنية أكثر من أي شيء آخر بتعزيز العلاقات مع دول الخليج وذلك في إطار تصديها لإيران.
مصر تطالب فصائل غزة بـ "تهدئة مسيرات العودة" مقابل تخفيف الحصار
قالت مصادر فلسطينية لبي بي سي إن وفد المخابرات المصرية، المسؤول عن التوسط في في المباحثات غير المباشرة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، طالب بـ "وقف بعض مظاهر الاحتجاج" - أو ما يسميه الفلسطينيون بـ "مسيرات العودة" - في غزة على الحدود مع إسرائيل، وذلك مقابل تخفيف الحصار عن القطاع كمرحلة أولى.
وقالت المصادر انهم سيعملون على "وقف تلك المظاهر" بناء على الطلب المصري ولكنهم غير راضين عن ما تطرحه إسرائيل من تخفيف للحصار وإنما يريدون رفعا كاملا للحصار عن غزة.
الاحتجاجات الفلسطينية عن حدود قطاع غزة:
-انطلقت تحت مسمى "مسيرات العودة" في 30 مارس/آذار الماضي بتنسيق من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار
-قتل أكثر من 200 فلسطيني وجرح أكثر من 20 ألف آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
-من أبرز مطالب المتظاهرين إنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ عام 2006
ولي عهد السعودية يلتقي رموزا للمسيحية الإنجيلية في الرياض
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس وفدا من رموز المسيحية الإنجيلية الأمريكية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وضم الوفد أعضاء مؤيدين لإسرائيل، ووصفتهم صحيفة "جيروسلام بوست" الإسرائيلية بأنهم "سفراء غير رسميين" لإسرائيل التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع السعودية، كما أن بعضهم أيضا يقدم المشورة الدينية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقول "رويترز" إن من بين الأعضاء الزائرين مايك إيفانز مؤسس جماعة (جيروزالم براير تيم) أو (فريق الصلاة في القدس) الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "زعيم صهيوني أمريكي-مسيحي ورع".
وقال أعضاء الوفد في بيان إن الهدف الرئيس من الزيارة هو حث دول إسلامية كبرى في المنطقة كالسعودية على بث روح التسامح مع الأقلية المسيحية. وزار بعض أعضاء الوفد من قبل مصر والإمارات العربية المتحدة.
وكانت الرياض وجهت دعوة منذ شهرين تقريبا للوفد للقاء ولي العهد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وتزامنت الزيارة مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أثار مقتله داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول تغطية إعلامية كبيرة وضغوط كبيرة على السعودية.
وبعد أن ظلت الرياض تنفي لأيام عدة معرفتها بمصير خاشقجي، وقالت أول الأمر إنه غادر القنصلية حيا، عادت لتقر بأنه قتل في مبنى القنصلية. وعقب ذلك، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن قتل خاشقجي كان "مدبرا"، ووعدت السلطات بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.
بولسونارو يتعهد بنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس
جدد الرئيس البرازيلي المنتخب جائير بولسونارو، تعهده الانتخابي بنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة في مايو/آيار الماضي.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بتويتر.
وفاز بولسونارو، الضابط السابق في الجيش ومرشح الحزب الليبرالي الاجتماعي، الأحد الماضي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وحصل بولسونارو على 55 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة لصالح منافسه اليساري فرناندو حداد.وكان شعار حملة بولسونارو، القضاء على الفساد والعمل على تخفيض نسبة الجرائم المرتفعة في البرازيل.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان بولسونارو، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية وصحيحة".