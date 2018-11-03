اعتقالات محامين وناشطين حقوقيين في مصر: من بينهم عضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجيش النيجيري يستشهد بترامب لتبرير إطلاق النار على متظاهرين
ملخص
- اعتقالات محامين وناشطين حقوقيين في مصر: من بينهم محامية بارزة "من منزلها"
- الجيش النيجيري يستشهد بترامب لتبرير إطلاق النار على متظاهرين
- تشييع جثامين ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل جنوبي مصر
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بواسطة أحمد ماهر
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تشييع جثامين ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل جنوبي مصر
تُشيع اليوم في محافظة المنيا، جنوب مصر، جنازة ثمانية أقباط قُتلوا في حادث إطلاق نار على حافلة رحلات كانت تقلهم بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمحافظة أمس.
وقتل ثمانية مصريين أقباط وأصيب نحو 20 آخرين عندما فتح مسلحون النار على حافلة كانت تستقلها إحدى العائلات قبل دخولها الدير.
وأعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم المسلح في بيان على وسيلة إعلامه الدعائية بتطبيق التراسل الفوري "تلغرام".
وقد نعى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ضحايا الهجوم، وتعهد بمواصلة الحملة للقضاء على جميع المسلحين وملاحقة الجناة.
وقال الراهب داوود الصاموئيلي، أحد مسؤولي أمن بوابة الدير، لـموقع "مدى مصر"، وهو موقع صحفي مصري مستقل، إن الهجوم حدث في الطريق غير الممهد المؤدي للدير، بالقرب من النقطة نفسها التي شهدت هجوم لمسلحين على حافلة تقل أقباط كانت في طريقها للدير أيضًا في مايو 2017.
الجيش النيجيري يستشهد بترامب لتبرير إطلاق النار على متظاهرين
استشهد الجيش النيجيري أمس الجمعة في تغريدة على تويتر، تم حذفها لاحقا، بكلمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير إطلاق النار على مئات من المتظاهرين في العاصمة أبوجا قبل أربعة أيام، وهو ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا بحسبمنظمات حقوقية وصحفيين في وسائل إعلام عالمية.
وقال الجيش في تغريدته المحذوفة إن ترامب قال (يوم الخميس) إن الجيش الأمريكي قد يطلق النار على المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين سيرشقون الحجارة على الجنود، عند محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.
وخرج نحو 1000 متظاهر من الشيعة في مسيرة يوم الاثنين للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم الديني إبراهيم زكزكي المسجون منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، وذكر شهود عيان لوكالات الأنباء العالمية إن متظاهرين رشقوا قوات الجيش بالحجارة قبل بدء إطلاق النار عليهم.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات النيجيرية بقمع نشاط "حركة نيجيريا الإسلامية" الشيعية والتي يقدر عدد أتباعها في البلاد بنحو ثلاثة ملايين شخص.
اعتقالات محامين وناشطين حقوقيين في مصر: من بينهم عضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
قالت منظمات حقوقية مصرية ودولية إن السلطات المصرية اعتقلت أمس ما لا يقل عن 19 محامياً وناشطين في مجال حقوق الإنسان في سلسلة من المداهمات.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة مصرية مدنية بارزة، ومنظمة العفو الدولية إنه تم اعتقال ثماني نساء و11 رجلا، ومن بين المعتقلين المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي.
ونشر أفراد من عائلة المحامية البارزة، 60 عاما، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر – بحسب وصفهم - آثار عبث قوات أمنية بمحتويات منزلها بعد اقتحامه. وقالوا إنه تم اقتيادها إلى مكان مجهول.
ودفعت هذه الاعتقالات "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" لتعليق أنشطتها في إعلان وضعته على صفحتها بفيسبوك.
ومن بين المعتقلين الآخرين محمد أبو هريرة، المحامي والمتحدث السابق باسم التنسيقية.