اعتقالات محامين وناشطين حقوقيين في مصر: من بينهم عضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجيش النيجيري يستشهد بترامب لتبرير إطلاق النار على متظاهرين

تُشيع اليوم في محافظة المنيا، جنوب مصر، جنازة ثمانية أقباط قُتلوا في حادث إطلاق نار على حافلة رحلات كانت تقلهم بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمحافظة أمس.

وقتل ثمانية مصريين أقباط وأصيب نحو 20 آخرين عندما فتح مسلحون النار على حافلة كانت تستقلها إحدى العائلات قبل دخولها الدير.

وأعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم المسلح في بيان على وسيلة إعلامه الدعائية بتطبيق التراسل الفوري "تلغرام".

وقد نعى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ضحايا الهجوم، وتعهد بمواصلة الحملة للقضاء على جميع المسلحين وملاحقة الجناة.

وقال الراهب داوود الصاموئيلي، أحد مسؤولي أمن بوابة الدير، لـموقع "مدى مصر"، وهو موقع صحفي مصري مستقل، إن الهجوم حدث في الطريق غير الممهد المؤدي للدير، بالقرب من النقطة نفسها التي شهدت هجوم لمسلحين على حافلة تقل أقباط كانت في طريقها للدير أيضًا في مايو 2017.