لقت عائلة مكونة من تسعة أفراد حتفها جراء الفيضانات التي ضربت جزيرة صقلية الإيطالية. ومن بين القتلى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وثلاثة وخمسة عشر. وتم العثور على جثثهم في منزلهم بجوار نهر صغير. \n\nوفي حادث آخر في صقلية ، تم العثور على جثة رجل في سيارته. وأدت الفيضانات في الجزيرة إلى إغلاق العديد من الطرق، كما أغلقت المدارس والحدائق. وفي شمال إيطاليا، تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة البندقية أيضًا لسلسلة من العواصف الشديدة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصًا وتسببت في أضرار بالغة. ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني منطقة فينيتو في وقت لاحق اليوم.
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الفيضانات تقتل العشرات في إيطاليا
لقت عائلة مكونة من تسعة أفراد حتفها جراء الفيضانات التي ضربت جزيرة صقلية الإيطالية.
ومن بين القتلى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وثلاثة وخمسة عشر.
وتم العثور على جثثهم في منزلهم بجوار نهر صغير. وفي حادث آخر في صقلية ، تم العثور على جثة رجل في سيارته.
وأدت الفيضانات في الجزيرة إلى إغلاق العديد من الطرق، كما أغلقت المدارس والحدائق.
وفي شمال إيطاليا، تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة البندقية أيضًا لسلسلة من العواصف الشديدة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصًا وتسببت في أضرار بالغة.
ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني منطقة فينيتو في وقت لاحق اليوم.
البحرين تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على زعيم المعارضة الشيعية
أصدرت محكمة استئناف في البحرين حكما بالسجن مدى الحياة على الشيخ علي سلمان الذي يرأس حركة المعارضة الشيعية في البلاد.
وكان الشيخ علي سلمان يواجه اتهامات بالتجسس لصالح دولة خليجية أخرى هي قطر.
وتمت تبرئة الشيخ في يونيو حزيران الماضي لكن النيابة أحالت قضيته إلى محكمة الاستئناف.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية الحكم ، قائلة إن الشيخ سجين رأي يجب أن تفرج السلطات البحرينية عنه فورا.
وسُجِن الشيخ علي سلمان الذي قاد حركة الوفاق المحظورة في عام 2015 بسبب خطابات اعتبرت تحريضية.