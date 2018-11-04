البحرين تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على زعيم المعارضة الشيعية

لقت عائلة مكونة من تسعة أفراد حتفها جراء الفيضانات التي ضربت جزيرة صقلية الإيطالية.

ومن بين القتلى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وثلاثة وخمسة عشر.

وتم العثور على جثثهم في منزلهم بجوار نهر صغير. وفي حادث آخر في صقلية ، تم العثور على جثة رجل في سيارته.

وأدت الفيضانات في الجزيرة إلى إغلاق العديد من الطرق، كما أغلقت المدارس والحدائق.

وفي شمال إيطاليا، تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة البندقية أيضًا لسلسلة من العواصف الشديدة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصًا وتسببت في أضرار بالغة.

ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني منطقة فينيتو في وقت لاحق اليوم.