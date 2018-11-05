مقتل جمال خاشقجي: نائب الرئيس التركي يطالب بالتحقيق في تقارير إذابة جثة خاشقجي

قال ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ما كان ينبغي أن يحدث.

وأضاف أن قضية خاشقجي سيكون لها بعض التأثير على استثمارات صندوق رؤية لكنه أوضح أنه لم يسمع عن أي شركات تحجم عن تلقي أموال من سوفت بنك بسبب العلاقات مع السعودية.