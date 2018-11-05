مقتل جمال خاشقجي: نائب الرئيس التركي يطالب بالتحقيق في تقارير إذابة جثة خاشقجي
ملخص
- نائب الرئيس التركي يطالب بالتحقيق في تقارير إذابة جثة خاشقجي
- السعودية تبلغ الأمم المتحدة أنها ستقدم قتلة خاشقجي للعدالة
- ولي العهد السعودي يبلغ رئيس بنك أن مقتل خاشقجي ما كان ينبغي أن يحدث
- فرنسا تصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين سوريين
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فرنسا تصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين سوريين
أصدر الإدعاء العام الفرنسي مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين هم علي مملوك و جميل حسن و عبد السلام محمود.
وعلي مملوك هو رئيس الاستخبارات وكبير مستشاري الرئيس السوري بشار الأسد، أما جميل حسن فهو رئيس الاستخبارات العسكرية، وعبد السلام محمود مسؤول رفيع في الاستخبارات الجوية.
وجاءت مذكرات الاعتقال على خلفية اختفاء شخصين فرنسيين من إصول سورية اعتقلا في سوريا في شهر نوفمبر عام 2013.
وقالت السلطات السورية في شهر أغسطس/آب هذا العام إن الأب والابن في عداد الموتى.
وتتهم السلطات السورية المسؤولين الثلاثة بالتعذيب والإخفاء القسري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولي العهد السعودي يبلغ رئيس بنك أن مقتل خاشقجي ما كان ينبغي أن يحدث
قال ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ما كان ينبغي أن يحدث.
وأضاف أن قضية خاشقجي سيكون لها بعض التأثير على استثمارات صندوق رؤية لكنه أوضح أنه لم يسمع عن أي شركات تحجم عن تلقي أموال من سوفت بنك بسبب العلاقات مع السعودية.
السعودية تبلغ الأمم المتحدة أنها ستقدم قتلة خاشقجي للعدالة
أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها تحقق في قتل الصحفي جمال خاشقجي بهدف تقديم الجناة للعدالة.
وقال بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، الذي قاد وفد الحكومة خلال مراجعة اعتيادية لسجلها، خلال كلمة أمام المجلس إن العاهل السعودي الملك سلمان أمر النائب العام "بالتحقيق في قضية خاشقجي بحسب القوانين المعمول بها وبتقديم الجناة للعدالة".
نائب الرئيس التركي يطالب بالتحقيق في تقارير إذابة جثة خاشقجي ق
قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إنه ينبغي التحقيق في تقارير عن أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أذيبت بالحمض الحارق.
وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن... وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك".