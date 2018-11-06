وزير الخارجية التركية: أردوغان متأكد من أن العاهل السعودي لم يأمر بقتل خاشقجي، وتعطيل العمل في المؤسسات الرسمية والمدارس في الكويت لسوء الأحول الجوية

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس أردوغان متأكد من أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لم يأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف وزير الخارجية على هامش زيارته إلى اليابان، أن "فريقا من 15 رجلا لم يكن ليأتي لتركيا لقتل مواطن سعودي دون أوامر".

وقال إن تركيا لم تتمكن بعد من الحصول على إجابات من السعودية بشأن من أمر بقتل الصحفي السعودي.