وزير الخارجية التركية: أردوغان متأكد من أن العاهل السعودي لم يأمر بقتل خاشقجي، وتعطيل العمل في المؤسسات الرسمية والمدارس في الكويت لسوء الأحول الجوية
ملخص
- وزير الخارجية التركية: أردوغان متأكد من أن العاهل السعودي لم يأمر بقتل خاشقجي
- تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية والمدارس في الكويت لسوء الأحول الجوية
- قاعدة عسكرية بريطانية في عُمان
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قاعدة عسكرية بريطانية في عُمان
أعلنت بريطانيا اعتزامها افتتاح قاعدة تدريب عسكري مشتركة، في سلطنة عمان في مارس/ آذار المقبل.
تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية والمدارس في الكويت لسوء الأحول الجوية
قررت الحكومة الكويتية اليوم تعطيل العمل في جمیع المؤسسات الرسمية والمدارس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجویة.
وكانت الكويت تعرضت لأمطار غزيرة مساء أمس، وامتدت حتى ساعات متأخرة فجر اليوم.
وزير الخارجية التركية: أردوغان متأكد من أن العاهل السعودي لم يأمر بقتل خاشقجي
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس أردوغان متأكد من أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لم يأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف وزير الخارجية على هامش زيارته إلى اليابان، أن "فريقا من 15 رجلا لم يكن ليأتي لتركيا لقتل مواطن سعودي دون أوامر".
وقال إن تركيا لم تتمكن بعد من الحصول على إجابات من السعودية بشأن من أمر بقتل الصحفي السعودي.