كشف مصدر تركي أن التسجيلات الخاصة\nبعملية الاستجواب السريع للصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده\nمطلع الشهر الماضي تصل مدتها إلى اثنتين وعشرين دقيقة، حسب ما نقلت تقارير صحفية\nعن المصدر. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن\nالسلطات التركية تمتلك تسجيلاتٍ أخرى بالصوت والصورة تكشف تحركات الفريق المكلف\nبالقتل.
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22 دقيقة تسجيلات الاستجواب في قضية خاشقجي
كشف مصدر تركي أن التسجيلات الخاصة بعملية الاستجواب السريع للصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده مطلع الشهر الماضي تصل مدتها إلى اثنتين وعشرين دقيقة، حسب ما نقلت تقارير صحفية عن المصدر.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السلطات التركية تمتلك تسجيلاتٍ أخرى بالصوت والصورة تكشف تحركات الفريق المكلف بالقتل.
سي ان ان تتهم المتحدثة باسم البيت الأبيض بالكذب
اتهمت محطة CNNالتلفزيونية الأمريكية المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز بالكذب لمنع أحد مراسلي القناة من الدخول إلى البيت الأبيض.
وكان البيت الأبيض سحب تصريح دخول مراسل سي إن إن جيم اكوستا الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقح في مشادة بينهما خلال المؤتمر الصحفي لترامب الذي اعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي.
وكانت ساره ساندرز قالت إن سبب سحب الترخيص هو وضع أكوستا يده على امرأة خلال تأدية عملها في البيت الأبيض، لكن أكوستا نفى ذلك.
وأظهر تسجيل للمؤتمر المتدربة في البيت الأبيض وهي تحاول انتزاع الميكروفون من يد أكوستا خلال الجدال بينه وبين ترامب.
رئيس الوزراء العراقي: 5 من أعضاء الحكومة تقدموا بطلب التوظيف أونلاين
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه تم اختيار خمسة من أعضاء حكومته القادمة من خلال عملية توظيف عبر الانترنت وعلى مستوى الدولة بأسرها.
وذكر موقع مكتب رئيس الحكومة العراقية: "خمسة من 14 وزيرا أقرهم البرلمان مستقلون وتم اختيارهم مباشرة عبر الانترنت."
ففي أكتوبر/تشرين أول الماضي قام عبد المهدي بخطوة غير مسبوقة عندما أعلن أنه على المرشحين للوظائف الوزارية التقدم بطلب العمل عبر موقع على الانترنت.
ولم يتم الكشف عن أسماء الوزراء الخمسة.