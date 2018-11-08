رئيس الوزراء العراقي: 5 من أعضاء الحكومة تقدموا بطلب التوظيف أونلاين

كشف مصدر تركي أن التسجيلات الخاصة بعملية الاستجواب السريع للصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده مطلع الشهر الماضي تصل مدتها إلى اثنتين وعشرين دقيقة، حسب ما نقلت تقارير صحفية عن المصدر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السلطات التركية تمتلك تسجيلاتٍ أخرى بالصوت والصورة تكشف تحركات الفريق المكلف بالقتل.