إدارة ترامب "تبحث تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية"
ملخص
- إدارة ترامب "تبحث تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية"
- مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث طعن بمدينة ملبورن الأسترالية، والشرطة تصفه بالإرهابي
- انطلاق محادثات سلام أفغانية في موسكو بمشاركة ممثلين عن حركة طالبان
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انطلاق محادثات سلام أفغانية في موسكو بمشاركة ممثلين عن حركة طالبان
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يجب أن يتفادى المجتمع الدولي بأن تتحول أفغانستان إلى ساحة للتنافس بين الدول، محذرا مما قد يترتب على ذلك من تبعات خطيرة على أفغانستان ودول جواره.
تصريحات لافروف جاءت في افتتاح اجتماع مؤتمر السلام حول أفغانستان في العاصمة موسكو، بحضور ممثلين من حركة طالبان والمجلس الأعلى الأفغاني للسلام وممثلين عن السفارة الامريكية في موسكو.
وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وفد من طالبان في منتدى دولي من هذا المستوى.
قتلى في اشتباكات بين القوات الحكومية وفصائل معارضة مسلحة في ريف حماة الشمالي
قالت مصادرفي المعارضة المسلحة السورية إن 19 من مقاتلي فصيل ما يسمى بجيش العزة المعارضقتلوا وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع القوات الحكومية على محور الزلاقياتجنوب بلدة اللطامنة في ريف حماه الشمالي جنوب إدلب.
وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولات تقدم للقوات الحكومية حسب المعارضة التي اعتبرت محاولات التقدم الحكومية خرقا لاتفاق سوتشي الروسي التركي في إدلب والذي أقر منطقة عازلة في محيط إدلب مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكوميةوالقوات الحليفة لها.
مقتل شخص وإصابة آخرين في حادثة طعن بمدينة ملبورن الأسترالية
أعلنت الشرطة في مدينة ملبورن الاسترالية أنها تتعامل مع عملية الطعن التي وقعت في المدينة وتسببت في مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين، على أنها حادث إرهابي.
وكانت الشرطة استجابت لتقارير عن سيارة مشتعلة في واحدة من أكثر أحياء المدينة ازدحاما، لكنها وجدت عندما وصلت رجلاً يلوّح بالسكين.
وبينت لقطات فيديو تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يصوب سكينه بغضب ناحية شرطيين، فيما التهمت النيران سيارة. وبعد فشل محاولات توقيف الشخص أطلقت الشرطة النار عليه حيث توفي فورا.
وتظهر مقاطع فيديو من مسرح الحادث محاولة الرجل طعن شرطيين حاولا القبض عليه.
إدارة ترامب "تبحث تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية"
تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة أنصارا لله (الحوثيون) في اليمن كمنظمة إرهابية للتضييق على جميع الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة، وفقا لمصادر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ويقول أشخاص وصفتهم الصحيفة بأنهم مطلعون على تلك المناقشات في إدارة ترامب إن المسؤوليين المعنيين يبحثون أيضا إجراءات أخرى لـ "معاقبة" الحوثيين، في حال عدم إدراج وزارة الخارجية الأمريكية الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية.
وأضافوا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بعد تلك المناقشات التي بدأت عام 2016.