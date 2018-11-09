إدارة ترامب "تبحث تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يجب أن يتفادى المجتمع الدولي بأن تتحول أفغانستان إلى ساحة للتنافس بين الدول، محذرا مما قد يترتب على ذلك من تبعات خطيرة على أفغانستان ودول جواره.

تصريحات لافروف جاءت في افتتاح اجتماع مؤتمر السلام حول أفغانستان في العاصمة موسكو، بحضور ممثلين من حركة طالبان والمجلس الأعلى الأفغاني للسلام وممثلين عن السفارة الامريكية في موسكو.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وفد من طالبان في منتدى دولي من هذا المستوى.