صحيفة تركية: جثة خاشقجي "المُذابة" تم التخلص منها في مجاري الصرف الصحي

قضت محكمة مغربية بسجن صحفي مغربي 12 عاما بعد أن إدانته بتهم الاعتداء الجنسي والاتجار في البشر، وهي تهم ينفيها الصحفي ويقول إنها "ملفقة".

وأدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين وأمرت بسجنه 12 عاما فضلا عن غرامة مالية قدرها نحو 20 ألف دولار.

كان بوعشرين قد اعتقل في فبراير شباط الماضي من مقر جريدته بالدار البيضاء.

وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.