صحيفة تركية: جثة خاشقجي "المُذابة" تم التخلص منها في مجاري الصرف الصحي
ملخص
- صحيفة تركية: جثة خاشقجي "المُذابة" تم التخلص منها في مجاري الصرف الصحي
- ترامب يصف دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبي بـ "المهينة"
- السجن 12 عاما لصحفي مغربي بعد إدانته بـ "الاعتداء الجنسي"، والصحفي يقول إن التهم ملفقة
- تخريب أكثر من 7 آلاف شجرة زيتون في الضفة الغربية المحتلة
- حرائق غابات مدمرة في كاليفورنيا، والأسوأ في تاريخ الولاية الأمريكية
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
عاجلالرئيس التركي: قتلة جمال خاشقجي معروفون، والسعودية يجب أن تدفعهم إلى الاعتراف
أردوغان يؤكد أن تركيا أطلعت الولايات المتحدة، وبريطانيا والسعودية على تسجيلات بشأن مقتل خاشقجي
وقبل سفره إلى باريس لحضور فعاليات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الاولى، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الرياض تعرف من قتل خاشقجي وأن القاتل يجب أن يكون ضمن الخمسة عشر شخصا الذين وصلوا إلى تركيا ودخلوا القنصلية السعودية في إسطنبول قبل دخول خاشقجي إليها.
تخريب أكثر من 7 آلاف شجرة زيتون في الضفة الغربية المحتلة
يشتكي مزارعون فلسطينيون من استمرار تخريب أشجار الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، متهمين مستوطنين إسرائيليين بتدمير مورد زقهم الوحيد.
وتقول الأمم المتحدة إنه تم تخريب أكثر من سبعة آلاف شجرة يملكها فلسطينيون، هذا العام، حتى الآن. وبلغ العدد أقل من ستة آلاف في العام الماضي، مقابل 1600 شجرة دُمرت في العام 2016.
ووثقت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية وفلسطينية بالصورة حوادث ترهيب مستوطنين لمزارعين فلسطينيين، وتدميرهم لأشجارهم.
عاجلترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي للسلطات في كاليفورنيا، ويتهمها بسوء الإدارة
الرئيس الأمريكي في تغريدة غاضبة على تويتر بسبب تكرار حرائق الغابات في الولاية
السجن 12 عاما لصحفي مغربي بعد إدانته بـ "الاعتداء الجنسي"، والصحفي يقول إن التهم ملفقة
قضت محكمة مغربية بسجن صحفي مغربي 12 عاما بعد أن إدانته بتهم الاعتداء الجنسي والاتجار في البشر، وهي تهم ينفيها الصحفي ويقول إنها "ملفقة".
وأدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين وأمرت بسجنه 12 عاما فضلا عن غرامة مالية قدرها نحو 20 ألف دولار.
كان بوعشرين قد اعتقل في فبراير شباط الماضي من مقر جريدته بالدار البيضاء.
وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
حرائق غابات مدمرة في كاليفورنيا، والأسوأ في تاريخ الولاية الأمريكية
لا تزال حرائق الغابات مستعرة في أنحاء مختلفة بولاية كاليفورنيا الأميركية، وأدت لمقتل تسعة أشخاص على الأقل في إحدى البلدات الجبلية (حتى صباح اليوم السبت)، وأجبرت السكان على الفرار من أحياء سكنية عدة.
وأتت الحرائق على آلاف المنازل والمباني، ووصفتها وسائل إعلام أمريكية بأنها الأسوأ في تاريخ الولاية.
ترامب يصف دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبي بـ "المهينة"
ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إنشاء جيش أوروبي واعتبره اقتراحاً مهيناً جدا.
ولدى وصول ترامب وزوجته ميلانيا، إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، سخر الرئيس الأميركي، على تويتر، من اقتراح ماكرون قائلاً إنه ينبغي على أوروبا أن تسدد أولاً مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير.
صحيفة تركية: جثة خاشقجي "المُذابة" تم التخلص منها في مجاري الصرف الصحي
قالت صحيفة "صباح" التركية، المقربة من الحكومة، إن عينات جمعها محققون أتراك من مجاري الصرف الصحي بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول أظهرت وجود آثار لمادة "الأسيد" (حمض الكبريت).
وتقول الصحيفة، التي كانت أحد المصادر التركية الرئيسية في نقل تصريحات لمسؤولين أتراك بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي خلال الأسابيع الماضية، إن قتلة الصحفي السعودي تخلصوا من جثته المقطعة، بعد إذابتها بـ "الأسيد"، في مجاري الصرف الصحي.
وصرح مسؤولون أتراك، من بينهم مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان، خلال الأيام الماضية لصحف أمريكية وتركية بأن التفسير المنطقي لاختفاء جثة خاشقجي هو أنه تم إذابتها باستخدام "الأسيد" بعد تقطيعها.
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، واعترفت الرياض لاحقا بمقتله داخل القنصلية، وتوقيفها أكثر من 18 شخصا للاشتباه في تورطهم بالحادثة، دون الكشف عن مصير الجثة.