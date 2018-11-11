النمسا تعتقل ضابطا يعتقد أنه تجسس لصالح روسيا لعقود، وكارداشيان تفر من منزلها في كاليفورنيا
ملخص
- النمسا تعتقل ضابطا يعتقد أنه تجسس لصالح روسيا لعقود
- قادة العالم يحيون الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى
- خلافات في بولندا حول مشاركة متطرفين في ذكرى الاستقلال
- كارداشيان تفر من منزلها في كاليفورنيا
- روسيا تدعم انتخاب رئيسين في شرقي أوكرانيا
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روسيا تدعم انتخاب رئيسين في شرقي أوكرانيا
بدأت عمليات التصويت في شرق أوكرانيا لانتخاب رئيسين جديدين لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين هناك من جانب واحد بدعم من روسيا، وذلك على الرغم من تأكيد الغرب أن الاقتراع سيقوض المحاولات الرامية لإحلال السلام في هذه المنطقة.
وخرجت هاتان المنطقتان عن سيطرة الحكومة المركزية في كييف منذ عام 2014.
وبينما أدان الاتحاد الأوروبي الانتخابات، وقالت روسيا إنها ضرورية لملء الفراغ في الشرق الأوكراني.
كارداشيان تفر من منزلها في كاليفورنيا
دفعت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الكثير من نجوم الغناء والسينما لترك منازلهم هناك.
وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ونجمة البوب ليدي جاجا من بين الآلاف الذين فروا من منازلهم جراء الحريق.
وأخلت كارداشيان منزلها هي وزوجها كاني وست يوم الخميس وكتبت على تويتر يوم الجمعة تقول "علمت أن النيران وصلت إلى منزلنا... ولكن تم احتواؤها بشكل أفضل الآن وتوقفت".
وبثت ليدي جاجا تسجيلا مصورا على حسابها على إنستجرام يفيد بأنها أخلت منزلها في ماليبو يوم الجمعة ويعرض لقطات لدخان أسود متصاعد.
خلافات في بولندا حول مشاركة متطرفين في ذكرى الاستقلال
تُقاطع أحزابٌ معارضة في بولندا ورؤساء سابقون مسيرة تُنظم اليوم لإحياء ذكرى مرور مئة عام على استعادة البلاد استقلالها مع نهاية الحرب العالمية الأولى.
ويقود المسيرة الرئيس البولندي أندريه دودا وسط خلافات حول السماح لتيارات قومية ويمينية متطرفة بالمشاركة فيها.
قادة العالم يحيون الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى
تجمع أكثر من ستين من قادة العالم في وسط العاصمة الفرنسية باريس لاحياء الذكرى المائة على انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وقد حي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كبار الشخصيات.
ومن المقرر أن يتوجه القادة إلى قوس النصر للاستماع إلى الشهادات المكتوبة في يوم الهدنة عام 1918 كما سيقف القادة دقيقة حداد على أرواح الضحايا الذين يقدر عددهم بـ 20 مليون شخص نصفهم من المدنيين.
وفي سياق متصل، أحيت استراليا ونيوزيلندا الذكرى.
النمسا تعتقل ضابطا يعتقد أنه تجسس لصالح روسيا لعقود
قال متحدث باسم الادعاء النمساوي إنه تم اعتقال ضابط كبير بالجيش يعتقد أنه تجسس لصالح روسيا على مدى عقود.
وقال المتحدث إن الضابط المتقاعد اعتقل في النمسا العليا يوم الجمعة الماضي ويجري استجوابه.
وكان المستشار النمساوي المحافظ زيباستيان كورتس، الذي يرأس ائتلافا مع حزب الحرية اليميني المتطرف الموالي لموسكو، قد أعلن يوم الجمعة أنه من المعتقد أن كولونيلا متقاعدا تجسس لحساب موسكو منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى هذا العام.