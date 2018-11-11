النمسا تعتقل ضابطا يعتقد أنه تجسس لصالح روسيا لعقود، وكارداشيان تفر من منزلها في كاليفورنيا

بدأت عمليات التصويت في شرق أوكرانيا لانتخاب رئيسين جديدين لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين هناك من جانب واحد بدعم من روسيا، وذلك على الرغم من تأكيد الغرب أن الاقتراع سيقوض المحاولات الرامية لإحلال السلام في هذه المنطقة.

وخرجت هاتان المنطقتان عن سيطرة الحكومة المركزية في كييف منذ عام 2014.

وبينما أدان الاتحاد الأوروبي الانتخابات، وقالت روسيا إنها ضرورية لملء الفراغ في الشرق الأوكراني.