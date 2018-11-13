تجريد زعيمة ميانمار من جائزة "الضمير"، و "الفردوس المفقود" في حرائق كاليفورنيا

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"الفردوس المفقود" في حرائق كاليفورنيا
ReutersCopyright: Reuters
أعلنت السلطات في
شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها عثرت على بقايا ثلاثة عشر شخصا قتلوا بسبب أسوأ
موجة حرائق في تاريخ الولاية.
وبذلك يرتفع عدد
الضحايا المعروفين بسبب هذه الحرائق إلى أربعة وأربعين قتيلا، فيما لا يزال قرابة
288 شخصا فى عداد المفقودين.
وأتت النيران
على مساحات شاسعة من الغابات وعدد كبير من المنازل في مدينة "باراديس"
أو الفردوس، المشهورة بمناظرها الخلابة. ويقطن المدينة 26 ألف شخص.
EPACopyright: EPA
تجريد زعيمة ميانمار من جائزة "الضمير"
سحبت منظمة العفو
الدولية جائزة "الضمير" المرموقة في مجال حقوق الإنسان من زعيمة ميانمار
أونغ سان سو تشي، متهمة إياها بتكريس انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التقاعس عن التحدث
علنا عن العنف، ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وجرى تجريد سو تشي
من عدة أوسمة وجوائز دولية فيما يتعلق بتعاملها مع أزمة النزوح الجماعي للروهينغا،
التي بدأت في أغسطس/آب 2017.
وشن جيش ميانمار
حملة عسكرية ردا على وصفه بهجمات لمسلحين من الروهينغا على قوات الأمن، ما أدى إلى
فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا عبر الحدود الغربية لميانمار إلى بنغلادش المجاورة،
بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
ويتهم المحققون المفوضون
من الأمم المتحدة جيش ميانمار بالانخراط في حملة قتل واغتصاب وحرق، "بنية الإبادة
الجماعية".
تسجيلات مقتل خاشقجي أصابت ضابط مخابرات سعودي بـ "الصدمة"
نقلت وسائل إعلام
تركية يوم الثلاثاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن التسجيلات التي أطلعت بلاده
حلفاء غربيين عليها فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "مروعة"
وأصابت ضابطا في المخابرات السعودية بالصدمة عند الاستماع إليها.
وأثار قتل خاشقجي،
في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا وتغطية
صحفية كبيرة في وسائل إعلام غربية.
وقال أردوغان في
الأيام الماضية إن من الواضح أن القتل كان مدبرا وأن الأمر صدر من أعلى مستوى للسلطات
السعودية لكنه لا يعتقد أن للأمر علاقة بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار إلى أنه
ينتظر بفارغ الصبر ما الذي سيفعله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن الجناة
من بين 18 مشتبها بهم محتجزين في السعودية.
Quote Message: التسجيلات مروعة بحق. وعندما استمع ضابط المخابرات السعودية إلى التسجيلات أصيب بصدمة لدرجة أنه قال: لا بد أن هذا الشخص تعاطى الهيروين، لا يفعل هذا إلا شخص تعاطى الهيروين. from الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
التسجيلات مروعة بحق. وعندما استمع ضابط المخابرات السعودية إلى التسجيلات أصيب بصدمة لدرجة أنه قال: لا بد أن هذا الشخص تعاطى الهيروين، لا يفعل هذا إلا شخص تعاطى الهيروين.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و محمد حسين
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كلب وفي لايغادر مكان مقتل صاحبته
كلب وفي انتظر على طريق مزدحم لأكثر من 80 يوما بعد وفاة صاحبته هناك، الأمر الذي جعله يكسب تعاطف الملايين في الصين.
وقال سائق سيارة أجرة إن الناس يحاولون المساعدة لكن الكلب يهرب.
وأضاف "السائقون غالبا ما يعطون الكلب القليل من الطعام لكن عندما نقترب منه يهرب".
وتابع "كانت علاقة الكلب مع صاحبته عميقة للغاية. بعد أن قتلت، بقي هذا الكلب الصغير واقفا".
عاجلوزارة الصحة: مقتل فلسطيني وإصابة 2 في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الشباب شرقي غزة
"الفردوس المفقود" في حرائق كاليفورنيا
أعلنت السلطات في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها عثرت على بقايا ثلاثة عشر شخصا قتلوا بسبب أسوأ موجة حرائق في تاريخ الولاية.
وبذلك يرتفع عدد الضحايا المعروفين بسبب هذه الحرائق إلى أربعة وأربعين قتيلا، فيما لا يزال قرابة 288 شخصا فى عداد المفقودين.
وأتت النيران على مساحات شاسعة من الغابات وعدد كبير من المنازل في مدينة "باراديس" أو الفردوس، المشهورة بمناظرها الخلابة. ويقطن المدينة 26 ألف شخص.
تجريد زعيمة ميانمار من جائزة "الضمير"
سحبت منظمة العفو الدولية جائزة "الضمير" المرموقة في مجال حقوق الإنسان من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، متهمة إياها بتكريس انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التقاعس عن التحدث علنا عن العنف، ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وجرى تجريد سو تشي من عدة أوسمة وجوائز دولية فيما يتعلق بتعاملها مع أزمة النزوح الجماعي للروهينغا، التي بدأت في أغسطس/آب 2017.
وشن جيش ميانمار حملة عسكرية ردا على وصفه بهجمات لمسلحين من الروهينغا على قوات الأمن، ما أدى إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا عبر الحدود الغربية لميانمار إلى بنغلادش المجاورة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
ويتهم المحققون المفوضون من الأمم المتحدة جيش ميانمار بالانخراط في حملة قتل واغتصاب وحرق، "بنية الإبادة الجماعية".
تسجيلات مقتل خاشقجي أصابت ضابط مخابرات سعودي بـ "الصدمة"
نقلت وسائل إعلام تركية يوم الثلاثاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن التسجيلات التي أطلعت بلاده حلفاء غربيين عليها فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "مروعة" وأصابت ضابطا في المخابرات السعودية بالصدمة عند الاستماع إليها.
وأثار قتل خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا وتغطية صحفية كبيرة في وسائل إعلام غربية.
وقال أردوغان في الأيام الماضية إن من الواضح أن القتل كان مدبرا وأن الأمر صدر من أعلى مستوى للسلطات السعودية لكنه لا يعتقد أن للأمر علاقة بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر ما الذي سيفعله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن الجناة من بين 18 مشتبها بهم محتجزين في السعودية.