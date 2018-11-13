تجريد زعيمة ميانمار من جائزة "الضمير"، و "الفردوس المفقود" في حرائق كاليفورنيا

كلب وفي انتظر على طريق مزدحم لأكثر من 80 يوما بعد وفاة صاحبته هناك، الأمر الذي جعله يكسب تعاطف الملايين في الصين.

وقال سائق سيارة أجرة إن الناس يحاولون المساعدة لكن الكلب يهرب.

وأضاف "السائقون غالبا ما يعطون الكلب القليل من الطعام لكن عندما نقترب منه يهرب".

وتابع "كانت علاقة الكلب مع صاحبته عميقة للغاية. بعد أن قتلت، بقي هذا الكلب الصغير واقفا".