مشرعون أمريكيون يتوقعون إجراء تصويت قريبا على معاقبة السعودية بشأن خاشقجي
مرشح يهودي يفوز برئاسة بلدية القدس
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مشرعون أمريكيون يتوقعون إجراء تصويت قريبا على معاقبة السعودية بشأن خاشقجي
ذكر مشرعون أمريكيون أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية بشأن الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ما ليظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع الصحفي، ولكن أيضا مخاوفهم بشأن الطريق الذي ذهب فيه اليمن".
وأضاف كوركر "سيكون من الصعب للغاية إذا ظهرت صفقة أسلحة أن نحميها من الإلغاء على الأقل في مجلس الشيوخ".
فوز مرشح يهودي متدين برئاسة بلدية القدس
فاز مرشح يهودي متدين في انتخابات رئاسة بلدية القدس في جولة إعادة أمام مرشح علماني.
وتغلب موشي ليون، الذي يرتدي القلنسوة اليهودية، على عوفر بركوفيتش نائب رئيس البلدية البالغ من العمر 35 عاما.
وجاء الاقتراع في إطار انتخابات بلدية أجريت في أنحاء إسرائيل خاضها كثيرون من المرشحين كمستقلين أو على قوائم حزبية غير تقليدية.
وقاطع الفلسطينيون الذين يمثلون ثلث سكان القدس التصويت.
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مشرعون أمريكيون يتوقعون إجراء تصويت قريبا على معاقبة السعودية بشأن خاشقجي
ذكر مشرعون أمريكيون أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية بشأن الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ما ليظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع الصحفي، ولكن أيضا مخاوفهم بشأن الطريق الذي ذهب فيه اليمن".
وأضاف كوركر "سيكون من الصعب للغاية إذا ظهرت صفقة أسلحة أن نحميها من الإلغاء على الأقل في مجلس الشيوخ".
فوز مرشح يهودي متدين برئاسة بلدية القدس
فاز مرشح يهودي متدين في انتخابات رئاسة بلدية القدس في جولة إعادة أمام مرشح علماني.
وتغلب موشي ليون، الذي يرتدي القلنسوة اليهودية، على عوفر بركوفيتش نائب رئيس البلدية البالغ من العمر 35 عاما.
وجاء الاقتراع في إطار انتخابات بلدية أجريت في أنحاء إسرائيل خاضها كثيرون من المرشحين كمستقلين أو على قوائم حزبية غير تقليدية.
وقاطع الفلسطينيون الذين يمثلون ثلث سكان القدس التصويت.